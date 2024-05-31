'Невозможно сдержать слез': сеть растрогало видео встречи освобожденной из плена украинки с сыном

Во время обмена пленных 31 мая домой вернулась находившаяся в плену с мая 2022 года защитница Мариуполя. Она впервые за более двух лет смогла обнять своего сына Диму.

В свое время мальчика удалось вернуть со временно оккупированных территорий, сейчас же мама с сыном снова вместе. Трогательные кадры встречи, которые невозможно смотреть без слез, опубликовал Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Сегодня во время обмена мальчик Дима встретился с мамой, вернувшейся домой из плена. Женщина находилась на "Азовстали", теперь она впервые за долгое время обняла своего сына! Это настоящий подарок для Дмитрия, ведь 24 мая у мальчика был день рождения. И его, и маму переполняют эмоции. Невозможно сдержать слез, глядя на это видео", – написал омбудсмен.

Над освобожденной сегодня из плена защитницей захватчики собирались устроить судилище, однако ее удалось вернуть домой, к сыну. Сам мальчик в свое время находился на временно оккупированных территориях нашего государства, откуда ему удалось вывезти благодаря усилиям Офиса омбудсмена. Уже на подконтрольной правительству территории Дима ждал возвращения мамы.

На опубликованных кадрах освобожденная из плена защитница обнимает и целует сына и плачет. Мальчик же пытается держаться, хотя заметно, что это удается ему ценой сверхусилий.

"Мы работаем, чтобы вернуть каждого украинца домой: от самого маленького до самого старшего! Никогда не теряйте веру! Все будет Украина!" – заверил Лубинец.

Напомним, 31 мая после продолжительного перерыва в Украину из российского плена удалось вернуть еще 75 человек. Защитники Украины из ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ и полиции, а также четыре гражданских женщины стали первыми пленными, вернувшимися из неволи после обмена 8 февраля текущего года.

Среди освобожденных защитников есть находившиеся в плену практически с начала полномасштабного вторжения РФ, в том числе защитники Мариуполя и острова Змеиный, а также военные, охранявшие Чернобыльскую АЭС.

Обмен был проведен в формате 75 на 75, содействие в его проведении оказали ОАЭ.