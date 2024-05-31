В Украину из российского плена удалось вернуть еще 75 человек: в их числе защитники Мариуполя. Фото и видео

Украина и Россия 31 мая провели обмен военнопленными. Домой из вражеского плена вернулись 71 воин Сил обороны и четыре гражданские женщины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Среди освобожденных – воины ВСУ, НГУ, Госпогранслужбы, а также четверо гражданских, освобождены, в частности, защитники Мариуполя и острова Змеиный и воины, охранявшие Чернобыльскую АЭС.

"Все это время мы ни на день не прекращали работать, чтобы вернуть домой каждого и каждую из российского плена. И сегодня имеем важный результат: еще 75 наших людей вернулись в Украину. Воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четверо гражданских – все они уже на родной земле", – отметил глава государства.

В Координационном штабе по вопросам обращения с пленными уточнили: среди освобожденных защитников – пять женщин. Шесть освобожденных – офицеры, 65 – представители рядового и сержантского состава.

По меньшей мере, треть из спасенных имеют ранения, тяжелые заболевания или инвалидность.

"На этот раз освобождены из плена 37 представителей Вооруженных Сил Украины, в том числе 13 бойцов Военно-морских Сил и два представителя Воздушных Сил. Также освобожден из плена 21 нацгвардеец. Домой возвращаются семеро защитников-пограничников, шесть терроборонцев и четыре гражданских украинки", – отметили в Координационном штабе.

В частности, вернуть на родную землю удалось 19 Защитников острова Змеиный, 14 охранявших ЧАЭС военнослужащих, а также десять защитников Мариуполя. Среди освобожденных воины, попавшие в плен на Харьковском, Киевском, Херсонском, Донецком, Луганском, Запорожском и Сумском направлениях.

Как уточнил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, в рамках обмена удалось освободить 29 сотрудников МВД Украины: 21 нацгвардейца, 7 пограничников и полицейская.

По словам Уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца, часть пленных находилась в неволе практически с самого начала полномасштабного вторжения.

"Защитников и Защитниц, которые уже сегодня за долгое время услышали голоса своих родных, переполняли эмоции. Не менее эмоционально на звонки реагировали и семьи, ведь некоторые из них не слышали голоса родных с начала российского вторжения на нашу землю. Дальше у возвращенных воинов – тепла ужин, получение чистой одежды, медицинское освидетельствование, восстановление документов, банковских карт и реабилитация", – подчеркнул Лубинец.

Учитывая освобожденных в ходе обмена 31 мая пленных Украина за время полномасштабной войны с Россией вернула уже 3210 находившихся во вражеском плену украинцев, добавил омбудсмен.

Президент добавил: государство делает все возможное, чтобы домой вернулся каждый украинец, ныне находящийся в неволе.

"Обо всех помним. Прилагаем максимум усилий, чтобы найти каждого и каждую. Спасибо команде, которая работает над обменами!" – отметил Зеленский.

Пленных из российского плена Украине удалось вернуть после продолжительного перерыва. Предыдущий обмен пленными состоялся 8 февраля 2024 года: тогда домой вернулись 100 украинских воинов из разных родов войск.

Ранее российские пропагандисты сообщили об обмене пленными в формате 75 на 75. Они также отмечали, что обмен был совершен при посредничестве ОАЭ. Эту информацию впоследствии подтвердил Координационный штаб.

Напомним, только накануне, 30 мая, в России заявили о приостановке обмена пленными с Украиной. При этом в собственном нежелании возвращать своих военнослужащих, обменивая их на пленных украинцев, государство-агрессор обвинило Украину. Оккупанты заявили, что Киев якобы выдвигает "надуманные требования", не уточнив, о чем именно идет речь.

Реагируя на заявление российской омбудсмена Татьяны Москальковой, Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец заявил: эти обвинения не соответствуют действительности, а Россия упорно отвергает все предложения Украины по проведению обменов пленными.

Между тем, днем 31 мая стало известно, что Украине удалось вернуть тела 212 погибших защитников. Они погибли в боях в Донецкой, Луганщине, Запорожье и Харьковщине, а также находились на временно оккупированных территориях нашего государства.