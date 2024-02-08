Еще 100 украинцев дома: Украина вернула из плена своих защитников. Фото, видео

В четверг, 8 февраля, Украина вернула из российского плена еще 100 защитников. В списках тех, кто наконец-то едет домой, пограничники, нацгвардейцы и военные Вооруженных сил Украины.

Большинство из них – это защитники легендарного Мариуполя. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Еще 100 украинцев дома, в Украине. Нацгвардия, пограничники, ВСУ. Большинство – защитники Мариуполя. Все – наши, все – снова на родной земле. Работаем по каждому и каждой и не остановимся, пока всех не вернем! Наша команда, которая занимается обменами, – спасибо за нужный стране результат!" – отметил глава государства.

Возвращение наших защитников – это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.

В ГПСУ уточнили, что из российского плена вернулись 25 пограничников. В частности, 9 военнослужащих из Донецкого пограничного отряда, 1 – Краматорского отряда и 15 защитников Мариуполя из 23 отряда морской охраны.

Также среди вернувшихся защитников 49 нацгвардейцев.

"Спасибо Президенту Украины, руководителю Офиса Президента, коллегам из Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Помним обо всех, боремся за каждого и очень ждем дома. Ребята получат всю необходимую помощь. Мы позаботимся об их реабилитации и выздоровлении. Продолжаем работать", – отметил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Кроме того, среди спасенных военнослужащих на этот раз 26 военнослужащих ВСУ, в том числе 11 терроборонцев.

Все освобождены – рядового и сержантского состава. 84 спасенных воинов защищали Мариуполь (в т.ч. 82 – защитники "Азовстали"), остальные выполняли боевые задания на Донецком и Луганском направлениях.

По меньшей мере, 28 освобожденных имеют ранения или серьезные болезни. Самому старшему исполнилось 62 года, а самому младшему – 20.

Удалось спасти, в частности, медика, который в сверхсложных условиях спасал раненых на "Азовстали", родных братьев Николая и Романа.

Россиянам тоже отдали 100 оккупантов.

Как писал OBOZ.UA:

– 31 января состоялся 50-й обмен пленными. Домой вернулись 207 украинцев, среди которых воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Национальной полиции, защитники Мариуполя и "Азовстали", Херсона, острова Змеиный. По меньшей мере 36 из них имеют ранения или серьезные болезни.

– В ГУР МО Украины заявили, что 31 января вернули украинских военных, которых планировали обменять еще 24 января. Кроме тех 65 человек, которых в Москве назвали якобы погибшими из-за аварии военно-транспортного самолета Ил-76, упавшего в Белгородской области (РФ). Подтвердить информацию о их гибели до сих пор не удалось.

– Известно, что один из освобожденных – младший сержант Захар, чья семья погибла в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре. Террористическая атака оккупантов забрала жизни его младшей дочки и жены. Дома из плена на воина осталась ждать старшая, 19-летняя дочь Руслана.

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