Людей, которые были в списке на обмен 24 января, не вернули: в ГУР объяснили причину

Во время крупного обмена военнопленными, состоявшегося сегодня, 31 января, из российского плена вернули украинских военных, которых планировали вернуть еще 24 января. Кроме тех 65 человек, которых в Москве назвали якобы погибшими из-за аварии военно-транспортного самолета Ил-76, упавшего на Белгородщине.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, людей, находившихся в предыдущем списке на обмен, который должен был состояться 24 января, но не состоялся из-за крушения самолета ИЛ-76, во время этого обмена не вернули.

"Основа списка осталась предварительной. Но, к сожалению, за исключением списка из 65 человек, которых Россия объявила погибшими", – сказал представитель ГУР.

Юсов отметил, что РФ утверждает, что эти украинские бойцы погибли во время падения самолета. Однако подтвердить эту информацию до сих пор не удалось.

Напомним, в среду, 31 января, произошел обширный обмен военнопленными между Украиной и РФ. На сегодняшний день это уже 50-й обмен пленными с РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в рамках обмена на родину вернулось 207 украинских воинов, среди них те, которые защищали Мариуполь, Азовсталь, остров Змеиный и защищали государство по разным направлениям – воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Национальной полиции.

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