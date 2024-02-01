Жена с дочерью погибли под завалами от удара РФ: в сети рассказали трагическую историю освобожденного из плена защитника Украины

31 января Украина освободила из российского плена 207 защитников, среди которых были военные из Мариуполя и Херсона, с острова Змеиный, морские пехотинцы и медицинский персонал. Одним из уволенных оказался младший сержант Захар, чья семья погибла в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре.

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Историю освобожденного из плена защитника Украины рассказали в Координационном штабе по обращению с военнопленными. Захар и его жена Татьяна служили в обороне Мариуполя.

После эвакуации из "Азовстали" в мае 2022 года они вместе попали в российский плен.

Меньше, чем через полгода, Татьяну удалось обменять, и она вернулась в Украину. Вместе со своими двумя дочерьми она поселилась в Днепре.

14 января 2023 года российская ракета поразила многоэтажку по улице Набережная Победа. В результате трагедии погибли 46 человек, включая Татьяну с младшей дочерью и матерью мужчины.

Возвращения отца из плена ждет старшая 19-летняя дочь Руслана.

Также в Украину вернулись медики, спасшие своих боевых товарищей и гражданских на Мариупольском металлургическом комбинате и "Азовстали".

Был успешно обменен и старший лейтенант, который отстаивал независимость Украины с 2014 года, участвовал в битве под Дебальцево и был дважды отмечен орденом "За мужество".

Кроме этого, из плена освободили двух родных братьев – солдат ВСУ Анатолия и Павла, а также еще одного защитника, участвовавшего в обороне острова Змеиный.

Отметим, что в начале полномасштабного вторжения удалось освободить уже более 3 тысяч защитников и защитниц из российского плена.

"Выражаем благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за оказанную помощь и содействие в организации этого обмена. Каждый день наша команда работает, чтобы как можно быстрее вернуть всех", – говорится в сообщении.

Ранее государственная пограничная служба Украины показала трогательные кадры с защитниками, которых накануне удалось вернуть из российского плена. Бойцы рассказывали, насколько ценна свобода и как сильно они ждали возвращения домой.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что 31 января из российского плена вернули украинских военных, которых планировали вернуть еще 24 января. Кроме тех 65 человек, которых в Москве назвали якобы погибшими из-за аварии военно-транспортного самолета Ил-76, упавшего на Белгородщине. Подтвердить информацию об их гибели до сих пор не удалось.

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