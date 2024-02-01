'Привет, мама, я вернулся': в ГПСУ показали трогательные кадры с украинцами, которых удалось вернуть из плена. Видео

Государственная пограничная служба Украины показала трогательные кадры с защитниками, которых накануне удалось вернуть из российского плена. Бойцы рассказывали, сколь ценна свобода и как сильно они ждали возвращения домой.

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На кадрах, опубликованных в Telegram ГПСУ, военные молились, наслаждались едой, звонили родным и призывали не забывать о тех, кто до сих пор находится в российском аду. На лицах защитников – улыбки и облегчение от осознания того, что они, наконец, дома.

"Мама, я вернулся! Я же говорил, что я вернусь, конечно, как иначе", – сказал один из воинов, разговаривая по телефону.

Напомним, 31 января состоялся 50-й обмен пленными между Украиной и РФ. По его результатам домой вернулись 207 украинцев, среди которых воины ВСУ, Национальной гвардии, ГПСУ и Нацполиции, защитники Мариуполя и "Азовстали", Херсона, острова Змеиный.

Президент Владимир Зеленский отметил, что среди вернувшихся украинцев 180 рядовых и сержантов. 27 офицеров. Почти половина – защитники Мариуполя.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что 31 января из российского плена вернули украинских военных, которых планировали вернуть еще 24 января. Кроме тех 65 человек, которых в Москве назвали якобы погибшими из-за аварии военно-транспортного самолета Ил-76, упавшего на Белгородчине. Подтвердить информацию о их гибели до сих пор не удалось.

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