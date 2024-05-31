Украина вернула тела 212 погибших защитников

Украина 31 мая вернула тела еще 212 павших защитников нашего государства. Они погибли в боях в Донецком, Запорожском, Луганском и Харьковском направлениях.

Также удалось забрать останки воинов, находившихся на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 212 павших Защитников. На родную землю удалось вернуть тела погибших Защитников, в частности, с Донецкого, Запорожского, Луганского и Харьковского направлений, а также с временно оккупированных территорий Украины", – говорится в сообщении.

В Координационном штабе отметили, что репатриация тел воинов состоялась при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВД ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Передача тел погибших военных была произведена в соответствии с нормами Женевских конвенций.

"Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. Тела наших Защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения", – добавили в штабе.

Напомним, накануне, 30 мая, в России заявили о приостановке обмена пленными с Украиной. При этом в собственном нежелании возвращать своих военнослужащих, обменивая их на пленных украинцев, государство-агрессор обвинило Украину. Оккупанты заявляют, что Киев якобы выдвигает "надуманные требования", не уточнив, о чем именно идет речь.

Реагируя на заявление российского омбудсмена Татьяны Москальковой, Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец заявил: эти обвинения не соответствуют действительности, а Россия упорно отметает все предложения Украины по проведению обменов пленными.