Россия приостановила обмен пленными с Украиной: что происходит

Государство-агрессор Россия приостанавливает обмен военнопленными и пытается обвинить в этом Украину. Оккупанты заявляют, что Киев якобы выдвигает "надуманные требования", однако это не так.

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова официально заявила, что государство-агрессор решило приостановить обмен пленными с Украиной и безосновательно обвинила в этом Киев. Ее заявление распространили российские пропагандистские издания 29 мая.

"К сожалению, несколько месяцев из-за Украины, которая постоянно выдвигает новые надуманные требования, обмены прекращены", – цинично заявила приспешница российского диктатора Путина.

В то же время, российская омбудсменка отказалась подробнее рассказать, о каких именно требованиях со стороны Украины идет речь, но при этом именно на них акцентировала внимание.

Также Москалькова подчеркнула, что посещения военнопленных с обеих сторон проходят зеркально.

"Согласно договоренности, зеркально изо дня в день осуществляем посещение: украинский омбудсмен – наших военнопленных, а я – украинских военнослужащих", – заявила она.

Отметим, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказывал, что Киев 10 апреля инициировал обмен пленными с Россией, однако Москва предложение проигнорировала. Украинская сторона готова была отдать по четыре пленных российских оккупанта за каждого освобожденного из плена украинского воина.

Кроме того, России было предложено провести обмен по формуле "всех на всех" по случаю православной Пасхи. По словам Лубинца, Украина также подтвердила готовность присоединиться к призыву Папы Римского об обмене пленными в формате "всех на всех".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия держит в неволе 403 украинских женщин, среди которых много гражданских, незаконно захваченных оккупантами в плен. Их содержание в неволе не отвечает Женевской конвенции об обращении с военнопленными.