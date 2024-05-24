Россия держит в неволе более 400 украинских женщин: среди них много гражданских

Страна-агрессор Россия держит в неволе 403 украинских женщин, среди которых много гражданских, которых оккупанты незаконно захватили в плен. Их содержание в неволе не отвечает Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Об этом сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными в Telegram в пятницу, 24 мая. Как отметили в учреждении, кроме того, есть женщины, судьба которых неизвестна с 2014 года, а также пропавшие без вести.

"На многочисленные обращения с требованием вернуть порабощенных женщин российская сторона отвечает молчанием и игнорирует все обращения", – отметили в штабе.

Там заявили, что вернувшиеся из российского плена украинки рассказывали об унижении со стороны россиян, негуманных условиях содержания, недостаточном питании, невозможности получить медицинскую помощь и связаться с родными.

Россия по-прежнему запрещает представителям Международного комитета Красного Креста доступ к местам содержания пленных и гражданских на временно захваченных территориях, а также на территории РФ. Всего таких мест насчитывается около ста.

"Украинская сторона не раз предлагала России уволить женщин в первую очередь, однако представители страны-агрессора занимаются манипуляциями, в том числе обнародованием различных списков. Но за этим всем кроется нежелание продолжать обмены", – отметили в Координационном штабе.

Как сообщал OBOZ.UA, предстоятель Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей призвал провести обмен военнослужащими между Украиной и Россией. По его словам, необходимо обменять пленных по принципу "всех на всех".