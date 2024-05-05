Вселенский патриарх призвал провести обмен пленными 'всех на всех' между Украиной и РФ. Видео

Предстоятель Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей призвал провести обмен военнослужащими между Украиной и Россией. По его словам, необходимо обменять пленных по принципу "всех на всех".

Также Варфоломей отметил, что продолжает молиться за справедливый мир в Украине. Об этом патриарх заявил во время пасхальной литургии.

По словам предстоятеля Константинопольской православной церкви, он поддерживает инициативы по обмену военнопленными между РФ и Украиной. Варфоломей подчеркнул, что такой обмен был бы очень уместным по случаю Пасхи.

"Мы молимся за справедливый мир в многострадальной Украине. Духовно мы поддерживаем инициативу по обмену военнопленными между Россией и Украиной по случаю великого праздника Пасхи. Это было бы очень конкретным выражением силы Воскресения. Мы молим Господа милости просветить наши умы и сердца, чтобы мы могли идти по пути истины и свободы, полные воскресения и надежды, с воскресшим Христом на наших устах", – сказал в своем обращении Варфоломей.

Напомним, Россия отказывается от обменов военнопленными в формате "всех на всех", прикрываясь измышлениями, что их захватчиков в Украине якобы "максимум 200-500". Однако лишь в одном из десятков мест содержания оккупантов находится более 1000 россиян.

Ранее сообшалось, что Украина инициировала обмен военнопленными 10 апреля, когда мусульмане всего мира отмечали окончание поста Ораза-Байрам. Украинская сторона готова была отдать по четыре пленных российских оккупантов за каждого освобожденного из плена украинского воина.