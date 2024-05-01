Россия отказывается от обменов пленными с Украиной, прикрываясь измышлениями: в сети показали видео, опровергающее ложь Москвы

Россия отказывается от обменов военнопленными в формате "всех на всех", прикрываясь измышлениями, что их воинов в Украине якобы "максимум 200-500". Однако лишь в одном из десятков мест содержания оккупантов находится более 1000 россиян.

Соответствующее видео показали в Telegram проекта "Хочу жить". Там отметили, что некоторые из содержащихся там лиц находятся в плену уже более 2 лет, с начала полномасштабной войны, и по непонятным причинам забирать их РФ не спешит.

"Все это время Москва продолжает игнорировать как многочисленные инициативы Украины об обменах военнопленными, предложения о репатриации тяжело раненных и тяжелобольных пленных, так и призывы российского общества и мировых религиозных лидеров о проведении обмена в формате "всех на всех", – отметили организаторы проекта.

Напомним, Силы обороны Украины показали новое видео боя против российских оккупационных войск. Наши бойцы провели штурм вражеских окопов и взяли в плен несколько военнослужащих ВС РФ.

"Лучшая оборона – это атака! Наши воины не только защищаются, но и штурмуют вражеские позиции. В этом видео показаны захват ка**пских окопов и нескольких пленных", – подписали кадры военные.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Чтобы не отдавать Украине военнопленных "азовцев", Россия устраивает над ними суды, приговоры выносят вплоть до пожизненного заключения. Пленных обвиняют в преступлениях, которых они не совершали, а точнее, переводят свои убийства мирных жителей Мариуполя на украинских защитников, пытавшихся отстоять украинский город.

– 29 апреля президент Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Перед участниками он отметил необходимость внести ясность для общества, какая работа ведется для того, чтобы наши пленные вернулись домой.

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