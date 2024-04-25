Россия дает 'азовцам' пожизненное, чтобы не возвращать домой: родные рассказали о судьбе пленных защитников Мариуполя

Россия, чтобы не отдавать наших военнопленных "азовцев", устраивает над ними суды. Пленных обвиняют в преступлениях, которые они не совершали, а точнее переводят свои бесчеловечные убийства мирных жителей Мариуполя на украинских защитников, пытавшихся отстоять украинский город.

Суды выносят приговоры вплоть до пожизненного заключения. В результате бойцы оказываются в российских тюрьмах уже как осужденные преступники, не подлежащие обмену. Мы поговорили с родными "азовцев", чтобы понять, что сейчас с ними происходит.

Детальнее читайте в материале OBOZ.UA.

Дали пожизненное за чужое преступление

Виолетта, жена бойца "Азова" из Чернигова Алексея Буры, рассказывает, что ее муж боролся за Украину еще с 16 лет. А сейчас ему уже исполнилось 26 человек.

"Его мама мне рассказывала, что сначала Алексей пошел к "Святой Марии". Родители пытались его удержать. Сначала они не верили, думали просто подростковая мечта, а потом, когда увидели форму, стали отказывать. Мама вспоминала, что когда он сел в автобус , чтобы ехать, она даже останавливала этот автобус. Но он твердо сказал, что все равно поедет, и его никто не остановит. Тогда родители решили уступить сыну", – говорит Виолетта.

А в 18 лет Алексей перешел в полк "Азов". Заочно он успел окончить Черниговский университет, по специальности – юрист. Однако все эти годы был военным.

Жена Алексея вспоминает, что перед полномасштабным вторжением он был в отпуске в Киеве, уехать должен 8 марта. Но 21 февраля днем ему позвонили по телефону и сказали, что нужно срочно возвращаться на базу в Мариуполь. 23 утром он уже был на месте.

Перед этим сказал, что, мол, опять ничего не произойдет, такое уже было, поэтому скоро он вернется, чтобы догулять отпуск. Но накануне вторжения он позвонил по телефону Виолетти, которая жила в студенческом общежитии Киевского национального университета и попросил собрать вещи.

Когда была возможность, Алексей выходил на связь. Так, ночью 19 марта он ей сделал предложение. Сначала девушка хотела сыграть свадьбу уже после победы, но Алексей настоял, что надо хотя-бы расписаться.

"Его командир подписал Акт о нашей женитьбе, передали мне его в электронном виде. Он был под номером 2. Я распечатала и понесла в ЗАГС. Там 21 марта нас расписали. Только потом я узнала, что 19-го днем Алексей мне не перезвонил, потому что его ранили", – говорит Виолетта.

Алексей никогда и ни на что не жаловался. Только однажды сказал, что здесь на "Азовстале" ситуация такова, что он еще ни в одном кино такого не видел. У бойцов было мало еды, как-то он сбросил ей фото своего обеда. Это была одноразовая тарелка, а в ней что-то отдаленно напоминало суп. Рядом – небольшая лепешка из воды и муки.

Связь с Алексеем Виолеттой потеряла уже 7 мая, только командир коротко отвечал на ее вопросы о муже: все в порядке. Это означало, что он жив.

20 мая бойцы "Азова" и другие защитники Мариуполя по приказу покинули завод и вышли в плен. Сначала Алексей был в той же Еленовке, в которой российские военные совершили теракт – взорвали один из бараков с пленными, пытаясь обвинить в этом ВСУ.

"Сначала не было никакой информации и я очень переживала жив ли он. Потом узнала, что с ним все нормально, там в Оленовке он пробыл до сентября, а потом его уже перевезли в Таганрог. А в феврале этого года его перевели в Донецк, где устроили суд.

Алексей Бура обвинился в том, что он расстрелял трех мирных жителей. Говорили, что они впятером с "азовцами" встретили автомобиль, в котором ехали три человека, передали информацию командованию. А они приказали их расстрелять.

"На самом деле это не так. Я даже связывалась с его командиром, которого год назад обменяли, он подтвердил, что это абсолютная неправда, такого вообще не было. Но ему дали пожизненное. Проблема в том, что теперь по российским законам Алексей есть не военнопленным, а осужденным. А они обмену военнопленными не подлежат.

Дома Алексея ждут родители и младший брат. Все они тяжело переживают эту ситуацию. К тому же, в 2019 году у Алексея была обнаружена опухоль в мозгу. Каждый три месяца ему необходимо проверяться.

Если опухоль возросла до определенных размеров, ее можно было бы безопасно удалить. Сейчас это сделать невозможно. Поэтому у него сильные головные боли, проблемы с гормонами и глазами, а также нервной системой.

Видевшие его в тюрьме говорят, что ситуация не самая приятная, состояние здоровья плохое, но оно живое.

Учил родителей любить историю и Родину

Татьяна Вишняк из Броваров Киевской области уже два года ждет своего сына Артема из плена. Вскоре у него день рождения, ему исполнится 24 года. Это третий день рождения, который он проведет в плену.

Мать рассказывает, что единственный сын вырос на идеях Майдана. В 2015 году он специально поступил в колледж в Киев.

"Сначала он учился по одной специальности, но потом перевелся на другую, потому что закончить обучение здесь мог бы годом раньше, когда ему исполнится 18 лет. Мы об этом не знали. Через три года он пригласил нас на выпускной, я удивилась. Он ответил, что, мол, так случилось. В 18 лет он собрался в "Азов". Я думала, что это у него увлечение, и попросила подождать год. деятельностью, ходил на акции", – рассказывает Татьяна.

А когда Артем отметил свои 19 лет, он принес родителям стопку документов и сказал, что почти прошел медкомиссию и все равно пойдет в "Азов". На отборе из 60 желающих выбрали 20, среди них Артем.

"Уже не мы, а он учил нас истории и любви к Родине. Он говорил, что вас истории учили во времена СССР, а надо теперь изучать свою историю. Он ясно понимал, что происходит и говорил, что рано или поздно, но полномасштабная война между Россией и Украиной будет. А 24 февраля он сам нам позвонил по телефону. "Он ответил: "Брать паспорт и в военкомат. Или мы их, или они нас". Тогда мой муж, у которого была фирма по ремонту компьютерной техники, и мой брат, у которого была фирма по ремонтам, пошли в военкомат", – вспоминает мама Артема.

Из "Азовстали" Артем, когда мог, сообщал о себе, но всегда был немногословен. А 19 апреля позвонил по телефону и стал спрашивать: как дела, что нового? Тогда материнское сердце подсказало, что что-то происходит. Позже она узнала, что в этот день у них должен быть прорыв, вероятно, им дали возможность позвонить близким.

Тогда в первый раз родные "азовцев" вышли на акцию, они требовали деблокирования "Азовстали". Мать написала об этом сыну, и получила ответ: "Спасибо, мама". Впоследствии были другие акции. В конце концов, "Азову" и другим защитникам Мариуполя пришлось по приказу выйти в плен, чтобы сохранить жизнь.

Первые известия о сыне после его выхода из "Азова" мать получила от его сослуживца, вернувшегося из плена. Он рассказал ей, что Артем в Еленовке, пока все хорошо.

Потом был теракт там, и Татьяна не знала, жив ли ее сын. "Мне в августе позвонили из Международного Красного Креста и спросили, знаю ли я что-нибудь об Артеме. Я говорю: вы это серьезно? Я не знаю жив ли мой ребенок, а вы меня спрашиваете, знаю ли я что-то? Это вы должны знать", – удивляется Татьяна.

Уже в сентябре, когда обменяли командование "Азова", Татьяне сказали только одно слово: "живой". Затем в апреле следующего года один из вернувшихся из плена гражданских рассказал, что видел Артема в январе 2023 года в тюрьме в Донецке, они сидели в одной камере.

"Очень многим нашим ребятам российские суды выносят приговоры с огромными сроками, даже пожизненные. Нам известно о 93 приговорах. Двое из них сейчас судят снова. И это тупик, потому что они уже считаются не военнопленными, а осужденными и обмену не подлежат. Теперь им разве что поможет амнистия или помилование. Я не понимаю, почему украинских военных, воевавших на территории Украины, судят российские суды. Их рассылают по разным тюрьмам. , – говорит Татьяна.

Женщина сама удивляется, откуда у нее берется столько сил. Но она верит, что Артём вернется домой и обязательно его дождется. Татьяна находит силы каждое воскресенье выходить на акции в защиту пленных "Азова". Говорит, что их поддерживают люди, пишут в соцсетях, подходят на акциях, обнимают. И это тоже придает сил.