"Молниеносно" не удалось: четыре года полномасштабной войны в Украине обернулись для России кошмаром, хуже Второй мировой

Завершился четвертый год полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину. На сегодняшний день этот срок превышает даже ту фазу Второй мировой войны, которую сначала в СССР, а теперь и в РФ именуют "Великой Отечественной", длившуюся 1418 дней. В прошлом году многие пытались сравнивать эти войны, но не особо углубляясь в пропорции соотношения сил и средств сторон, уровня международной помощи, протяженности фронта и др. То есть важных аспектов, указывающих на простой вывод: нынешняя война для России куда более кровавая и ресурсозатратная, нежели "ВОВ" 1941-1945 гг.

Полномасштабная война с Украиной длится для России уже 1462 дня. Не учитывая затраты и потери гибридной фазы с 2014 года – это самый долгий конфликт, в который втянулась РФ за весь исторический период своего существования, а именно – 35 лет.

Даже более того, со времен Второй мировой СССР не участвовал в войнах более длительных, нежели до сих пор не окончившаяся война РФ с Украиной. Война в Афганистане с 1979 по 1989 гг., самая продолжительная после "ВОВ" для СССР и завершившаяся позорным выходом советских войск, не сопоставима ни по срокам, ни по потерям с нынешней войной в Украине.

Для понимания масштабов катастрофы, в которую погружается Россия, ведомая путинским режимом в безальтернативную и безысходную кровавую баню, следуют не просто сравнивать количественно потери "сухими" цифрами, но и оценивать пропорции.

Потери

С 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2026 года российские оккупационные войска согласно данным Генерального штаба ВСУ понесли следующие потери:

личный состав – более 1 261 000 человек;

танки – около 11 700;

ББМ – более 24 100;

артиллерийские системы – около 37 550;

РСЗО – более 1 650;

средства ПВО – более 1 300;

самолеты – 435;

вертолеты – 348;

корабли (катера) – 29;

подводные лодки – 2;

автомобили и автоцистерны – около 80 000;

специальная техника – 4 073.

А теперь сравним это с потерями Рабоче-крестьянской Красной армии в ходе "Великой Отечественной войны". Но сразу отмечу, что до сих пор потери РККА можно оценивать примерно, относительно, поскольку полного доступа ко всем архивных документам того периода так и не было предоставлено.

Эпизод Второй мировой войны под названием "Великая Отечественная война" до сих пор остается закрытым и заслуживающим куда более детального и глубокого изучения, нежели это произошло за последние 85 лет истории. А потому приводимые ниже цифры являются больше относительными, чем неоспоримыми.

Потери "Великой Отечественной войны"

Людской ресурс – 27 миллионов человек (гражданские и военные), или в среднем 19 тыс. в сутки.

Не хочу выглядеть циничным, но в условиях наступления противника потери гражданских, являющиеся не только следствием ударов по городам и населенным пунктам, но и чисток, репрессий и геноцида, также требуют отвлечения определенного ресурса войск оккупантов, что тормозит их продвижение. Поэтому в этот показатель потерь я включил и гражданское население СССР.

Танки – 83 500, или 58-60 в сутки. Нюанс этой категории заключается в том, что в число потерь основных боевых танков у РККА включались также самоходные артиллерийские установки, такие как СУ-76, СУ-85, ИСУ-152 и др. Это несколько усложняет детализированное сравнение.

Боевые бронированные машины – во времена "Великой Отечественной войны" этот вид техники не был настолько распространен как сейчас, а потому потери РККА составили более 13 тыс. ББМ, или 9 единиц в сутки.

Ствольная артиллерия – 90 тыс. артсистем ствольного типа и более 30 тыс. минометов, или в среднем 90 единиц в сутки.

Реактивные системы залпового огня – более 1800, или в среднем единица в сутки. В период "Великой отечественной" РСЗО не была особо распространенной артиллерийской системой и получила популярность только под конец войны. В частности речь идет о БМ-13 "Катюша" и пр.

Автомобильный транспорт – около 410 тыс. единиц автомобильной техники, или в среднем 290 единиц в сутки.

На первый взгляд по всем вышеизложенным цифрам сравнивать эти две войны вообще просто невозможно, потери просто несоизмеримы. Но вот в том-то и проблема, что первичный взгляд на соотношение потерь у зрителя зачастую не подразумевает их интерполяцию.

Интерполяция потерь двух войн

Сравнение потерь "сухо" по цифрам без учета целого ряда факторов – кардинально неправильный подход. И даже если его применять, то он в полной мере не раскроет глубину проблематики конкретного исторического сравнения без интерполяции целого ряда факторов, которые в итоге и показывают всю катастрофичность нынешней войны.

Интерполяцию следует проводить по следующим параметрам для понимания всех аспектов двух войн.

Протяженность фронта – в период "Великой Отечественной войны" наибольшая составляла от 4800 до 5000 км. Самый критический момент был летом 1942 года, когда протяженность фронта достигала Баренцева моря (район Мурманска и Кольского полуострова), проходила Ленинград, Московское направление, центральную и южную Украину и выходила на Сталинград, Ростов-на-Дону, а также охватывала предгорья Кавказа и побережье Черного моря.

Фронт в период "ВОВ" составлял менее 1 тыс. км лишь летом 1941 года, в самом начале вторжения нацистской Германии, и в апреле-мае 1945 года, накануне завершающей фазы войны, когда основные силы РККА сгруппировались на Берлинском направлении.

За четыре года полномасштабной войны в Украине средний показатель фронта составляет 1200 км, что в 3-3,5 раза меньше показателей "ВОВ". При этом Россия является не страной, находящейся в обороне, а наступающей. Хотя даже в ходе "ВОВ" подразделения РККА несли чрезмерные потери из-за бездарности младшего, среднего и даже высшего офицерского состава, относящегося к людям как к расходному материалу.

Территориальный вопрос. Это фактор захваченных/освобожденных территорий.

За 1462 дня войны в Украине РОВ захватили 71 552 км². В свою очередь, в ходе так называемой "Великой отечественной войны" РККА сначала отступала, потеряв более 1 700 000 км² территории СССР, затем их же и освобождала. Что не только суммарно составляет 3 400 000 км², но и в последствии, с 1944 года, с выходом на территорию восточной Европы "освобождала", а по факту захватывала, европейские страны суммарной площадью 2 000 000 км².

То есть за время "Великой отечественной войны" территориальные потери и приобретения РККА составили более 5 400 000 км².

Если провести пропорцию затрат людского ресурса в обороне и наступлении, то за время "ВОВ" РККА теряла по 5 солдат/гражданских убитыми и ранеными за оборону, освобождение и захват 1 км². Если же усреднить территориальные потери, возврат и приобретения, то они составляли более 3800 км² в сутки.

А теперь сравним с аналогичными показателями российских оккупационных войск.

РОВ потеряли более чем 1 261 000 убитыми, ранеными и пленными, захватив 72 552 км² – или 17 тел на 1 км². А средний темп захвата территорий составляет 50 км² в сутки при фронте протяженностью более чем в три раза меньше, чем в период "ВОВ".

При этом большая часть захваченных территорий пришлись на первые месяцы полномасштабного вторжения в Украину, а 2023-й, 2024-й, 2025-й – это больше стагнация, вялотекущая инерция, нежели стремительная наступательная операция. Аналогично и потери возросли в разы именно в последующие годы.

Выводы

Война с Украиной стала не только самой длительной войной для России со времен Второй мировой, но и самой кровавой. Частые сравнения с "Великой отечественной войной" уже не корректны и даже не уместны.

При проведении интерполяции очевидно, что при значительно меньших географических масштабах конфликта уровень потерь у РОВ значительно выше, чем у РККА, а захват территорий и близко не сравним.

Также следует учитывать то, что военно-промышленный комплекс СССР за время "ВОВ" эволюционировал и стремительно развивался, в то время как Россия деградирует экономически, технически, технологически, а также на поле боя.

Если путинский режим в ближайшее время не откажется от идеи продолжения войны и не сменит свою ультимативную риторику, сравнимую с требованием от Киева капитуляции, результатом для России может стать самый апокалиптический сценарий, к которому Москва совершенно не готова и даже не рассматривала.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".