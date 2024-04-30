"Лучшая оборона – это атака": в 63 ОМБр показали захват окопов врага и взятие в плен оккупантов. Видео

Силы обороны Украины показали новое видео боя против российских оккупационных войск. Наши Герои провели штурм вражеских окопов и взяли в плен несколько военнослужащих ВС РФ.

Операцию совершили разведка и пехота 23 отдельного стрелкового батальона в составе 63 отдельной механизированной бригады ВСУ. Роликом пресс-служба 63 ОМбр поделилась во вторник, 30 апреля, на канале в Telegram.

Локация и дата съемки не уточняется. "Лучшая оборона – это атака! Наши воины не только защищаются, но и штурмуют вражеские позиции. В этом видео показан захват к**апских окопов и нескольких пленных", – подписали карды представители бригады.

Как видно на видеозаписи, украинским пехотинцам помогали БПЛА. Аэроразведка наблюдала за ситуацией и координировала действия. В плен удалось захватить по меньшей мере двух российских наемников.

Как писал OBOZ.UA, командир взвода разведки бригады "Рубеж" (Нацгвардия Украины) Максим Матвийчук заявил, что в районе города Часов Яр (в 15 километрах от захваченного российскими войсками Бахмута Донецкой области) интенсивность вражеского наступления в последние дни несколько снизилась.

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