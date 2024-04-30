В районе Часова Яра интенсивность наступления армии РФ снизилась: командир взвода разведки бригады "Рубеж" рассказал о ситуации

В районе города Часов Яр, который расположен в 15 километрах от захваченного российскими войсками Бахмута Донецкой области, интенсивность вражеского наступления в последние дни несколько снизилась. Противник уперся в украинские укрепления и взводные опорные пункты.

Однако оккупанты продолжают попытки обойти город с флангов, чтобы окружить его и добраться до участка канала Северский Донец – Донбасс. Захват последнего предоставил бы российским подразделениям преимущества в положении. Об этом "Суспільному" рассказал командир взвода разведки бригады "Рубеж" (Нацгвардия Украины) Максим Матвийчук.

Он сообщил, что захватчики начали чаще действовать ночью. "Но на данный момент прорваться хоть где-то за последние несколько дней они не смогли", – заявил защитник Украины.

Он считает, что у врага может не хватить сил на то, чтобы прорвать нашу оборону и выйти на канал Северский Донец – Донбасс. Поэтому Россия будет направлять на фронт в районе Бахмута и Часова Яра дополнительные резервы.

"Там у нас максимально хорошие укрепления, которые не позволяют работать их технике, а их артиллерия просто умножается на ноль", – сказал Матвийчук.

В районе Часова Яра у Сил обороны выгодное положение, есть высоты, позволяющие видеть действия и маневры противника.

Основная задача у россиян – "пройти и взять какой-нибудь опорный пункт". Первые штурмы – это задача "Шторм Z" и "Шторм V". После того как есть продвижение, на поле боя появляются либо механизированные подразделения, либо "регуляры" из ВДВ страны-агрессора. Они пробуют закрепиться, "создать нормальные условия".

Чтобы захватить Часов Яр, РФ продолжает атаковать села Ивановское и Богдановка – фланги города. Тактика врага в этом плане чем-то похожа на захват Авдеевки.

"В данном случае там также есть определенный минимальный отрезок канала, по которому противник может пройти, потому что это не окопанный, скажем так, участок местности. Противник пытается развить наступательные операции, но трудности в том, что подойти к каналу Северский Донец – Донбасс практически невозможно. Силы обороны и бригада "Рубеж" создали такую линию обороны, что просто так войти, без потерь условных двух дивизий, они не смогут", – считает воин.

Как писал OBOZ.UA, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что 29 апреля на Бахмутском направлении наши воины отбили 33 атаки ВС РФ.

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