За сутки на фронте произошло 115 боевых столкновений, поражены две станции РЭБ противника – Генштаб

Оккупационная армия РФ продолжает атаковать на разных направлениях в попытке улучшить свое тактическое положение. В течение суток на фронте произошло 115 боевых столкновений.

Самые активные бои продолжаются на Новопавловском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 30 апреля.

В течение суток российские террористы нанесли 5 ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 90 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Под авиационными ударами были населенные пункты Леоновка Черниговской области; Усок Сумской области; Липцы, Веселое, Нескучное, Малая Волчья, Боровая Харьковской области и город Харьков; Стельмаховка и Серебрянское лесничество Луганской области; Торское, Семеновка, Парасковеевка, Часов Яр, Константиновка, Архангельское, Калиново, Новокалиново, Очеретино, Яснобродовка, Карловка, Новопокровское, Евгеньевка, Воздвиженка, Александрополь, Макаровка, Старомайорское, Великая Новоселка и Урожайное Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области; Михайловка, Львово, Крынки и Кизомис Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 9 атак в районах населенных пунктов Берестово и Новосергеевка Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении отражены 13 атак, совершенных противником при поддержке авиации, в районах населенных пунктов Твердохлебово, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Терны, Торское и южнее Заречного Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новое, Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Раздолевка и Часов Яр Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 24 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Новокалиново, Очеретино, Сокол, Соловьево, Семеновка, Орловка и Нетайлово Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Георгиевка и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 7 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Новодаровки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава и 2 радиолокационным станциям противника.

Напомним, государственных секретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры с Россией об окончании войны в Украине зависят от российского диктатора Владимира Путина. Однако он должен показать свою готовность вести диалог в соответствии с международным правом и Уставом ООН: суверенитет, территориальная целостность, независимость.

Ранее сообщалось, что войска России обеспечили себе дополнительные незначительные тактические успехи к северо-и юго-западу от Авдеевки. Однако за последние 24 часа они не добились значительного продвижения в целом на Авдеевском направлении.

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