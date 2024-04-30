'Зависит от Путина': Блинкен рассказал, при каких условиях возможны переговоры с Россией

Переговоры с Россией об окончании войны в Украине зависят от российского диктатора Владимира Путина. Однако он должен показать свою готовность вести диалог в соответствии с международным правом и Уставом ООН: суверенитет, территориальная целостность, независимость.

Об этом сказал государственных секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в разговоре с президентом Всемирного экономического форума Борге Бренде в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает "Радио Свобода". Он сказал, что в Вашингтоне надеются на то, что Путин "поймет месседж и продемонстрирует готовность к искренним переговорам".

"Если они будут должным образом подтверждены, должна быть принята резолюция", – сказал Блинкен.

По его словам, для Москвы агрессия против Украины стала стратегическим фиаско. Страна-агрессор вынуждена была приложить огромные усилия, пытаясь обойти санкции и переориентировать свою экономику.

По его словам, в целом Россия слабее экономически и в военном плане, учитывая уничтожение такого количества ее сил. В то же время, как подчеркнул Блинкен, украинский народ объединен как никогда ранее, НАТО сильнее и больше, Европа избавилась от зависимости от российских энергоресурсов.

"Все это, я считаю, огромная стратегическая неудача для России. Я надеюсь, что есть признание этого. Как только Россия продемонстрирует, что она искренне желает вести переговоры, мы точно будем там, и я верю, что украинцы будут там", – добавил госсекретарь Штатов.

Отметим, что Украине неоднократно заявляла, что не будет вести переговоры с Россией, пока Путин не выведет из украинских территорий своих военных. Основные условия мира – восстановление территориальной целостности Украины и полный вывод российских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков пожаловался, что Украина исключает какие-либо переговоры со страной-террористом Россией. Спикер кремлевского диктатора заявил, что Запад якобы "запретил" Украине вести переговоры с РФ.

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