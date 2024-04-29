Фронт и освобождение пленных: Зеленский провел очередную Ставку верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. В частности, глава государства заслушал доклад главкома ВСУ по ситуации на фронте

Об этом говорится в традиционном вечернем обращении президента. Кроме того, по словам Владимира Зеленского, должна быть ясность, какая работа ведется, чтобы наши пленники вернулись домой.

"Фронт. Наши позиции. Наиболее горячие направления. Снабжение, которого мы ожидаем", – рассказал детали встречи президент.

Он также добавил, что во время Ставки заслушал доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова, руководителя СБУ Василия Малюка и представителей Координационного штаба. В частности, она касалась переговоров об освобождении пленных.

"Чрезвычайно важно, чтобы со стороны нашего государства была четкая коммуникация с родными пленных. По каждой фамилии, по каждому человеку должна быть ясность. Насколько это возможно. Нам нужно точно понимать, какая работа ведется, чтобы наши люди вернулись домой", – резюмировал детали. Холдинг ставки президента.

Как сообщал OBOZ.UA, во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Владимир Зеленский заявил, что Украина будет в НАТО, поскольку без нее сейчас невозможно представить безопасность Европы и евроатлантического сообщества.

По словам главы государства, Украина и Североатлантический альянс достигли наивысшего уровня отношений за время независимости украинского государства, но не самого большого из возможных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!