'Украина будет в НАТО': Зеленский заявил о достижении наибольшего уровня отношений с Альянсом

Президент Владимир Зеленский заявил, что очевидно, что Украина будет в НАТО, поскольку без нее сейчас невозможно представить безопасность Европы и евроатлантического сообщества. По словам главы государства, Украина и Североатлантический альянс достигли наивысшего уровня отношений за время независимости украинского государства, но не самого большого из возможных.

Соответствующее заявление Зеленский озвучил во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве 29 апреля, передает корреспондент OBOZ.UA. "Сегодня мы можем отметить, что Украина и Альянс достигли уровня отношений самого большого за все время нашей независимости. Но не самого большого из возможных", – заявил президент.

Он добавил: очевидно, что Украина будет в НАТО, "поскольку уже невозможно представить безопасность Европы и евроатлантического сообщества без действенного участия Украины".

"Наше государство, наших людей и наш потенциал Россия стремится сделать своим плацдармом для дальнейшей дестабилизации всего европейского и евроатлантического пространства. И поэтому именно в защите нашего государства есть ответ на вопрос о надежной и долговременной общей безопасности", – сказал Зеленский.

По его словам, уже доказал свою эффективность формат взаимодействия более 50 стран для поддержки Украины, среди которых также государства НАТО.

"Мы уже работаем с государствами НАТО один на один ради общей силы, а также в многосторонних форматах", – заявил глава государства.

Зеленский также добавил, что эффективно работает Совет Украина-НАТО, "проходят заседания, действенные дискуссии".

"Действительно, эти инструменты, эта платформа действенны и все это работает", - резюмировал он.