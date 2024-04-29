'Мы будем делать все': Столтенберг высказался о членстве Украины в НАТО и назвал главное условие. Видео

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что в Альянсе будут делать все для обретения Украиной членства в НАТО. По его словам, обсуждается поставка сил и средств, которые в будущем обеспечат Вооруженным силам Украины их место в НАТО.

Соответствующее заявление Столтенберг озвучил на пресс-конференции в Киеве 29 апреля. "Я действительно считаю, что Украина по праву должна занять место в НАТО, и мы будем делать все для того, чтобы Украина стала членом Альянса", – сказал он.

Генсек добавил, что для того, чтобы решение о принятии Украины в НАТО было принято, необходим консенсус.

"Не большинство, а чтобы все 32 члена альянса согласились. Я не ожидаю, что такого согласия нам удастся достичь на саммите в июле, но я думаю, что мы сможем продемонстрировать, что мы приближаем Украину к членству, и что этот день наступит как можно скорее , когда Украина станет полноправным членом нашего альянса", – сказал Столтенберг.

Он добавил, что обсуждается, как еще усилить военную поддержку Украины и обеспечить поставки таких сил и средств, которые в будущем обеспечат украинским вооруженным силам их место в Альянсе.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Украина и НАТО "добились уровня отношений, самого высокого за все время нашей независимости, но не самого высокого из возможных".

"И именно об этом мы сегодня говорили с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об отражении российской агрессии, о нашем дальнейшем взаимодействии, Украине и НАТО, и о реальном объединении наших сил", – написал президент в официальном Telegram-канале.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 апреля Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом и провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

На пресс-конференции по итогам встречи Зеленский заявил, что в Украину уже начала поступать военная помощь от США, однако воины Сил обороны получили ещене все необходимые инструменты.

Также глава государства призвал ускорить процесс передачи вооружения Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!