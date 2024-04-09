Украина предлагала обмен пленными на Ораза-Байрам и Пасху: Россия проигнорировала

Украина инициировала обмен военнопленными 10 апреля, когда мусульмане всего мира будут отмечать окончание поста Ораза-Байрам. Украинская сторона готова была отдать по четыре пленных российских оккупантов за каждого освобожденного из плена украинского воина.

Однако Россия предложения Украины проигнорировала, как и предложенные списки обмена, в который вошли 146 мусульман и один католик. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Завтра мусульмане мира будут отмечать окончание поста – Ораза-Байрам. К тому же 31 марта католики отмечали Пасху. По этому случаю Украина стала инициатором осуществления обмена военнопленными, исповедующими ислам и католиками. Предлагаемая формула обмена – 1 к 4, в котором количество возвращенных России пленных превышало бы количество возвращенных украинской стороне. В списке, который предложила Украина для обмена российской стороне – 1 католик и 146 мусульман. Однако предложенные списки РФ проигнорировала", – написал он.

Лубинец добавил, что, несмотря на это, Украина подтвердила готовность присоединиться к призыву Папы Римского об обмене пленными в формате "всех на всех". В частности, украинская сторона, даже наблюдая явное нежелание России проводить обмены при любых условиях, предлагает государству-агрессору провести обмен по формуле "всех на всех" по случаю православной Пасхи.

"Поэтому такое предложение и отправили российской стороне. Я также к нему присоединяюсь и со своей стороны дополнительно обращусь к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой", – отметил Лубинец.

Сейчас остается дождаться, как отреагируют на предложение россияне, которые кичатся своей "набожностью" на государственном уровне.

Напомним, в Офисе генпрокурора рассказали о расследовании расстрела оккупантами украинских пленных. К казни трех безоружных украинцев близ Кринок на левобережье Херсонщины, по данным следствия, могут быть причастны оккупанты из двух российских подразделений.