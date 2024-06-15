Двусторонних переговоров Украины с Россией не будет, – Жовква

В офисе президента заявили, что двусторонних переговоров Украины с Россией не будет. Главной же задачей Глобального саммита мира станет лишение России инструментов агрессии во всех сферах.

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Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква на полях саммита в субботу, 15 июня. Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA.

Представитель ОПУ отметил, что на этот саммит были приглашены только те страны, которые готовы к конструктивным обсуждениям и действиям ради установления мира.

"Двусторонние переговоры с Россией не будут. Мы собрали здесь те страны, которые готовы предметно говорить и действовать, чтобы установился мир. Почему России нет на этом саммите, не раз уже объяснял президент, не будет на этом останавливаться. Дальнейший процесс будет обсуждаться на этом саммите, то есть не опережать события, но в принципе ясно, что этот саммит станет началом", – сказал Жовква.

Он добавил, что основное внимание партнеров уделено трем ключевым вопросам, объединяющим большинство мирового сообщества.

"Мы не ставим своей целью на этом саммите решить все проблемы. Сконцентрировались на этих трех позициях, потому что эти позиции на сегодняшний день объединяют большинство мирового сообщества, и мы это видим по участникам. В результате саммита будут продолжаться действия на реализацию и тех пунктов, которые сегодня обсуждаются, и других пунктов", – объяснил замруководителя Офиса президента.

Жолква напомнил, что Формула мира состоит из десяти пунктов. Он добавил, что в воскресенье во время финальной сессии президент Украины Владимир Зеленский произведет соответствующие объявления по итогам работы.

"Поэтому работа началась, работа продолжается. Задачей мирового общества будет лишить Россию инструментов злости во всех сферах. Агрессия России продолжается не только на поле боя. Это и энергетическая безопасность, это и пищевая безопасность, это экологическая безопасность. Вот глобальная задача этого саммита", – резюмировал он.

Следует отметить, что в субботу, 15 июня, в Швейцарии стартовал Глобальный саммит мира, организованный Украиной. Его основой является Формула мира – на мероприятии планируется рассмотреть 3 из 10 вопросов: ядерная и продовольственная безопасность, а также освобождение украинских военнопленных и похищенных Россией детей.

Накануне, 14 июня, стало известно, что в саммите примут участие 92 государства мира и 8 организаций, из которых 57 будут представлены на самом высоком уровне.

Правительство Швейцарии планирует завершить саммит заключительной декларацией, которая "в идеале" будет поддержана всеми участниками. Государство-агрессор Россия не будет присутствовать на саммите, однако Амгерд убеждена, что эта мера станет "первым шагом" к установлению крепкого мира.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что саммит мира в Швейцарии не является платформой для прямых переговоров между Украиной и Россией. В этом мероприятии примут участие около 100 стран, и его целью является разработка общих параметров мира, основанных на международном праве и Уставе ООН.

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