Зеленский: диалог во время Саммита мира может иметь абсолютно практические шаги

Президент Владимир Зеленский заявил, что саммит мира в Швейцарии может иметь "абсолютно практические шаги" по освобождению Запорожской АЭС, продовольственной безопасности и освобождению украинских пленных из РФ. Глава государства выразил надежду, что они будут реализованы настолько быстро, насколько это возможно.

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Как передает корреспондент OBOZ.UA, соответствующее заявление Зеленский сделал, произнося заключительное слово на Саммите мира. В частности, он выразил благодарность собравшимся за участие в мероприятии и заявил, что был сделан правильный выбор "двух безопасных и одного гуманитарного пункта", чтобы начать двигаться к восстановлению полной безопасности и справедливого мира.

"Панель по радиационной и ядерной безопасности, панель по продовольственной безопасности и гуманитарная панель, посвященная освобождению пленных и депортированных лиц, включая тысячи детей, которые были похищены Россией с оккупированных территорий Украины. Этот диалог состоялся. И очевидно, что он может иметь последствия абсолютно практические шаги", – сказал Зеленский.

Он добавил, что все в мире "равно заинтересованы в обеспечении того, что не будет опасности" атомным станциям и другим атомным объектам.

"Я благодарен участникам саммита мира за полное понимание этого и признание потребности полной безопасности Запорожской АЭС, которая была захвачена российскими войсками и превращена в плацдарм войны. Я бы хотел также поблагодарить каждого лидера и каждую страну, которая поддерживает наши усилия обеспечить свободу навигации и сохранить свободный оборот продовольствия", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул: продовольственная безопасность ключевая не только для стран Глобального юга, но и для каждой страны в мире, поскольку "определяет цену жизни".

"И любой катастрофический срыв продовольственных рынков является прямым путем к хаосу. К сожалению, Россия слишком часто пыталась направить мир по этой дороге к дестабилизации и хаосу, поэтому нам всем теперь нужно объединяться, чтобы гарантировать каждой семье в мире, каждой человеку право на еду и защиту от ценового хаоса", – призвал он.

Президент также поблагодарил, что на саммите обсуждали тему освобождения пленных.

"Мы теперь говорим о значительном количестве людей и и мы должны вернуть каждого и каждую из них домой. Гражданские заложники России, дети, которые были похищены с нашей земли и разбросаны по территории России. И конечно воинов. Каждый день в плену ужасен и мы должны освободить тысячи людей, унесших годы их жизней, которые под пытками, которым врут, которым говорят о том, что никто их не ждет. Представьте, какой личной катастрофой это для каждого такого человека, для каждого такого ребенка в плену", – заявил Зеленский.

Напомним, 16 июня состоялось второе пленарное заседание в рамках саммита мира. Далее запланирована совместная пресс-конференция глав государств, предварительно Украины и Швейцарии.

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