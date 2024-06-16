Второй день Саммита мира в Швейцарии: итоговые заявления лидеров Онлайн

В Швейцарии 16 июня подходит к концу второй день Глобального саммита мира. По итогам встречи представители стран-участниц собрались на пресс-конференции, чтобы сделать официальные заявления.

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Президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что все участники саммита поддержали территориальную целостность украинского государства. Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA.

Как заявил Зеленский, Украина уже готовится ко второму Саммиту мира. По его словам, это будут "не годы, а месяцы".

Уже есть страны, готовые принять второй саммит, переговоры с ними начаты, сообщил украинский лидер.

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