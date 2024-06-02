Зеленский в Сингапуре призвал азиатские страны принять участие в приближении справедливого мира для Украины. Видео

Президент Владимир Зеленский призвал страны Азии принять участие в приближении справедливого мира для Украины. Глава государства подчеркнул, что азиатские государства могут помочь вернуть силу международного права.

Зеленский отметил, что лишь объединившись против одной войны, все страны мира могут создать опыт преодоления любой войны. Об этом президент заявил в ходе выступления на пленарной сессии "Переосмысление решений для поддержания глобального мира и региональной стабильности" в Сингапуре.

По словам президента, украинский опыт обновления эффективной дипломатии привел к формату Глобального саммита мира. Зеленский выразил уверенность, что весь мир хочет быть единым и способным действовать в полной гармонии.

"Мы осознали, что нации все равно отвергают идею того, что кто-то тайно принимает решения и навязывает их – нужен открытый и инклюзивный диалог. Мы подтвердили, что принципы и цели Устава ООН и международных конвенций вполне актуальны", – сказал Зеленский.

Также глава государства заявил, что принципы и ценности международного права стали основой украинской Формулы мира, что в результате переросло в Глобальный саммит мира, на котором каждый лидер и каждая страна могут продемонстрировать свою приверженность миру.

"Глобальное большинство может обеспечить своим участием, чтобы то, о чем договорено, было действительно реализовано, и чтобы Россия, начавшая эту жестокую войну, не смогла столкнуть нас с пути к ее завершению. Объединившись против одной войны, мы создадим для мира реальный опыт – опыт преодоления любой войны, опыт работающей дипломатии", – заявил президент Украины.

Напомним, Зеленский заявил, что ни одна страна в мире не способна самостоятельно справиться с такими ракетными атаками, которые приходится отражать Украине. Президент отметил, что дополнительные системы противовоздушной обороны помогут защитить жизни людей от российских ракет.

Ранее Зеленский заявил, что РФ шантажирует некоторых лидеров стран с целью заблокировать их участие в саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. По словам главы государства, в саммите примут участие около сотни государств.

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