'Ни одна страна с этим не может справиться сама': Зеленский указал на нужды Украины в ПВО и преступления России

Президент Владимир Зеленский заявил, что ни одна страна в мире не способна самостоятельно справиться с такими ракетными атаками, от которых приходится отбиваться Украине. Глава государства подчеркнул, что только за одну ночь 1 июня страна-террорист РФ запустила около сотни ракет и дронов.

Зеленский отметил, что дополнительные системы противовоздушной обороны помогут защитить жизни людей от российских ракет. Об этом президент заявил в ходе пленарной сессии "Переосмысление решений для поддержания глобального мира и региональной стабильности" в Сингапуре.

По словам главы государства, уже сотни раз с начала полномасштабного вторжения Россия атаковала Украину сотнями ракет и дронов. При этом президент заявил, что самостоятельно справиться с такой угрозой не может ни одна страна в мире.

Также Зеленский добавил, что современные системы ПВО, в частности, ЗРК Patriot, могут защитить еще больше жизней украинцев от российских атак. Президент поблагодарил всех партнеров, кто продолжает помогать Украине отбиваться от обстрелов страны-террориста.

"Украина пережила очередной российский удар. Представьте, около сотни ракет и дронов – это происходило сотни раз во время войны. Ни одна страна с этим не может справиться сама. Я благодарю всех в мире, кто помогает нам системами ПВО, которые сохраняют жизни нашим людям, и, конечно, самым лучшим системам Patriot – США, Германия, Нидерланды и всем, кто нам помогает, спасибо вам", – сказал Зеленский.

Зеленский также обратил внимание цивилизованного мира на преступления России в Украине. Глава государства подчеркнул, что страна-террорист продолжает похищать украинских детей. На сегодняшний день известно о более чем 20 тыс. детей, которых похитили и отправили в Россию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз раскритиковал партнеров за недостаточно быструю поставку оружия. Он подчеркнул, что именно это промедление каждую минуту может стоить жизни нашим гражданам.

Ранее Зеленский после масштабных российских обстрелов в очередной раз обратился к странам Запада с призывом защитить украинское небо. Так, в ночь на 1 июня оккупанты устроили обстрел из более чем 50 ракет разных типов и около 50 дронов "Шахед", направленный на юг, центр и запад Украины.