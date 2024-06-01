'Каждая минута может унести жизнь украинцев': Зеленский раскритиковал партнеров за недостаточно скорую поставку оружия

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз раскритиковал партнеров за недостаточно скорую поставку оружия. Он подчеркнул, что именно это промедление каждую минуту может стоить жизни нашим гражданам.

Об этом глава государства заявил в первой части интервью The Guardian. По словам президента, враг также знает об этом и пользуется этим, растягивая фронт.

"Решение Конгресса США о помощи Украине очень важно. Это оружие. И это важный сигнал для РФ. Но нужно, чтобы это было объединено положительное решение США и европейцев", – отметил он.

По мнению президента, из этой суммы, по состоянию на сегодняшний день, пришло мало вооружения.

"Мы не можем укомплектовать бригады, резервы. Мы не можем просто поменять стоящие бригады, чтобы была нормальная ротация", – подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что нужно ежедневно находить выход из ситуации и думать о том, чтобы укомплектовать и подготовить резерв. Он попросил партнеров "верить в нас больше".

"В целом сумма, выделенная Конгрессом США, велика, и на эти средства можно укомплектовать бригады просто и быстро", – добавил президент.

Тем не менее, Зеленский считает, что именно скорости "так постоянно не хватает западным партнерам". По его мнению, это может быть по разным причинам, в том числе и бюрократическим.

"Отношение ко времени у нас с партнерами совершенно разное. Мы хотим более быстрого снабжения оружия. Просто для нас цена этого болезненнее, чем для стран-партнеров, потому что в их семьях никто не погибает. И слава Богу! Но в этом смысл" , – резюмировал свое мнение президент, добавив, что "ты не знаешь, что такое война, пока она не пришла к тебе в дом".

В субботу, 1 июня, Владимир Зеленский в Сингапуре встретился с делегацией Комитета по иностранным делам Палаты представителей США. С представителями Штатов он обсудил дальнейшую поддержку нашего государства, в том числе и военную помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Сингапур для участия в конференции "Диалог Шангри-Ла". Эта конференция является ключевой площадкой по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Глава государства провел там ряд важных встреч.

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