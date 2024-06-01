Зеленский в Сингапуре встретился с конгрессменами США: обсудили дальнейшую военную помощь для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 1 июня, в Сингапуре встретился с делегацией Комитета по иностранным делам Палаты представителей США. С представителями Штатов он обсудил дальнейшую поддержку нашего государства, в том числе и военную помощь.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале. Стороны обсудили ситуацию на передовой и направления военной помощи Украине, в частности, усиление противовоздушной обороны дополнительными системами и ракетами к ним.

Отдельное внимание также уделили усилению санкционного давления на страну-агрессора РФ.

"Спасибо Соединенным Штатам Америки за важные решения, которые были приняты, за весомую двухпалатную и двухпартийную поддержку со стороны Конгресса, президента США Джозефа Байдена и всего американского народа. Спасибо за помощь нашему народу в борьбе за свободу", – написал Зеленский.

На сайте Офиса президента сообщили, что на встрече присутствовали глава Комитета по иностранным делам республиканец Майк Маккол, сопредседатель Комитета от Демократической партии Грегори Микс, члены комитета Йонг Ким и Джо Уилсон (Республиканская партия) и Джо Кортни (Демократическая партия).

"Отдельно стороны отметили важность разрешения для Украины использовать американское оружие для ударов по военным целям на территории России в приграничных с Харьковской областью районах", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Сингапур для участия в конференции "Диалог Шангри-Ла". Эта конференция является ключевой площадкой по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Глава государства провел там ряд важных встреч.

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