Зеленский: Россия шантажирует некоторых лидеров, чтобы заблокировать их участие в Саммите мира

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ шантажирует некоторых лидеров стран с целью заблокировать их участие в саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. По словам главы государства, в саммите примут участие около сотни государств.

Соответствующее заявление Зеленский сделал 31 мая на совместной пресс-конференции с участниками третьего саммита Украина – Северная Европа. В частности, президент подчеркнул, что дипломатия Украины "должна быть столь же эффективной, как наше вооружение".

"Самой важной вещью именно сейчас является Саммит мира. Он должен стать действительно глобальным, глобальным саммитом. В этот момент мы уже имеем около сотни государств и международных организаций, которые примут участие в Саммите, но Россия шантажирует некоторых лидеров и пытается заблокировать участие некоторых стран" , – сказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что у Киева еще нет подтверждений от некоторых партнеров, и сегодня обсуждалось, каким образом можно усилить "наши мирные усилия вместе".

Как сообщал OBOZ.UA:

– 31 мая Зеленский прибыл в Стокгольм для участия в третьем саммите Украина – Северная Европа. Вместе с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном он подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

– По данным СМИ, Китай отказался участвовать в Саммите мира в Швейцарии, инициированном Украиной. Причина – на конференции не будет представителей РФ.

– По словам Зеленского, ежедневно Украина противодействует попыткам России сорвать или ослабить саммит мира.

– В Белом доме пока не могут ответить, будет ли президент США Джо Байден участвовать в Саммите мира в Швейцарии, но при этом заверили: кто бы ни представлял Штаты на встрече, это не изменит уровня поддержки Украины.

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