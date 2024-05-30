'Ежедневно противодействуем российским попыткам сорвать Саммит мира': Зеленский рассказал о работе на внешнеполитическом фронте. Видео

Украина готовится к Саммиту мира. Ежедневно власти страны противодействуют российским попыткам сорвать или ослабить Саммит и добавляют все новых участников этого мероприятия. Внешнеполитическая команда подробно планирует свои переговоры и встречи по подготовке к Саммиту мира.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении к украинцам. В видео глава государства подвел итоги суток 30 мая.

Президент рассказал об усилении ПВО

Глава государства, прежде всего, поблагодарил всех защитников неба – воинов мобильных огневых групп, Воздушных сил Украины, всех подразделений ПВО, которые ежедневно и еженощно защищают украинские города и общины от российских ракет и дронов.

Зеленский заверил, что власти максимально работают для усиления ПВО. По его словам, в ближайшее время будет много коммуникации с партнерами по поводу новых систем противовоздушной обороны.

"Будет в ближайшее время много коммуникации по этому поводу с партнерами – по поводу новых систем ПВО и совместных производств, и в частности производств дронов – увеличение объемов и привлечение специальных инвестиций в такие производства. Это и совместные производства с нашими партнерами, и работа в нашей стране... Уже есть часть подтверждений от лидеров по увеличению наших способностей ПВО", – сказал глава государства.

Работа на внешнеполитическом фронте

Президент рассказал, что провел несколько совещаний с внешнеполитической командой, в частности, по саммиту мира. Владимир Зеленский при этом отметил, что фактически каждый день украинские власти добавляют участников Саммита и противодействуют российским попыткам сорвать Саммит.

"Мы детально планируем переговоры, встречи наших представителей, содержание документов. Это касается и оборонных пакетов для Украины, и новых сделок безопасности, и Саммита мира. Фактически каждый день мы добавляем участников Саммита и противодействуем российским попыткам сорвать или ослабить Саммит. Сейчас каждый представитель Украины должен свою четкую задачу – как сделать следующий месяц более результативным для Украины", – нашел голос глава государства.

Президент почтил память Ирины Цыбух

Владимир Зеленский отреагировал на смерть 25-летней боевой медики Ирины Цыбух, погибшей вчера, 29 мая, на Харьковском направлении. Глава государства выразил соболезнования собратьям и родным девушки.

Зеленский подчеркнул, что Ирина Цыбух не только защищала Украину, но и без устали работала над тем, чтобы привлекать других к борьбе и поднимала вопросы уважения украинских бойцов и мемориализации подвига украинцев.

"Мои соболезнования всем собратьям и друзьям, всем близким Ирины, каждому, кто ее знал, и каждому, кого она вдохновляла бороться ради Украины и получать результат ради Украины. Очень важно, чтобы ее дела и усилия всех наших павших героев были продолжены. Вечная и светлая память всем, кто отдал свою жизнь ради Украины", – подытожил Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Они обсудили украинскую Формулу мира.