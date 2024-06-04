Зеленский провел заседание Ставки: определили приоритетные направления размещения ожидаемых систем ПВО

Во вторник, 4 июня, прежде всего по возвращении в Киев, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Участники обсудили ситуацию по основным направлениям фронта и определили приоритетные направления для размещения ожидаемых систем ПВО.

Об этом глава государства сообщил в Telegram. По его словам, с докладами выступили главнокомандующий Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров, министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин и начальник Генштаба Анатолий Баргилевич.

В центре внимания военного командования также были борьба с российскими БПЛА "Орлан", "Ланцет" и другими дронами и развитие собственных технологий БПЛА и РЭБ.

Также, как отметил Зеленский, Баргилевич доложил о состоянии подготовки, комплектования вооружением и личным составом бригад и резервов, а главы Харьковской, Сумской и Черниговской военных администраций проинформировали о дальнейшем возведении фортификаций, защите важных объектов, в частности генерации, и текущем состоянии обеспечения людей светом.

Напомним, 3 июня Зеленский посетил Манилу, где встретился с лидером Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Они говорили о Саммите мира и планах открыть в островной стране украинское посольство. Президенты встретились впервые в истории двусторонних отношений.

2 июня в Сингапуре украинский лидер принял участие в Азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла". Он рассказал, что намерение присутствовать на встрече в Швейцарии уже подтвердили делегации из 106 стран мира.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Зеленский сообщил, что в течение прошлой недели Россия атаковала Украину почти тысячу раз. Для ударов враг применял ракеты разных типов, кабы, ударные дроны: есть многочисленные разрушения, погибшие и раненые.

– Поэтому президент считает, что партнеры должны отменить для Украины ограничения по использованию ракет большого радиуса действия, в частности ATACMS, по территории России. В настоящее время государство стоит перед угрозой повторного вторжения.

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