Зеленский: ограничения по ударам по РФ ракетами ATACMS нужно отменить

Президент Владимир Зеленский считает, что партнеры должны отменить для Украины ограничения использования ракет большого радиуса действия, в частности ATACMS, по территории России. В настоящее время государство стоит перед угрозой повторного вторжения.

Об этом сообщило издание The Telegraph. Отмечается, что украинский лидер поблагодарил президента США Джо Байдена за разрешение наносить удары по территории государства-агрессора, однако отметил, что этого недостаточно.

"Достаточно ли этого? Нет. Почему? Потому что я привел вам пример аэродромов, из которых Россия постоянно ведет огонь, спокойно зная, что Украина не будет стрелять в ответ, потому что не имеет соответствующих систем и разрешений", – пояснил президент.

По его словам, Россия продолжает использовать артиллерию, дальнобойное оружие и около 300 систем вооружения с десятками тысяч ракет на своей стороне границы, чтобы атаковать украинское население.

"Итак, они имеют это оружие там и не убирают его, потому что знают, что Украина не может нацелить на них западное оружие, даже если они будут стрелять против нас", – отметил Зеленский.

Напомним, согласно решению Вашингтона, Украине можно использовать предоставленные США реактивные системы M142 Himars для ударов по армии страны-агрессора и центрам управления – но только под Харьковом, где Москва ведет новое наступление. Использование Украиной более совершенной системы ATACMS против территории РФ Белый дом заблокировал.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание Politico сообщило, что для того, чтобы президент Джо Байден дал "зеленый свет", потребовалось много переговоров. Большую роль в решении США сыграла сложная ситуация в Харьковской области, где российская оккупационная армия развивает успех. Также в Белом доме осознавали, что постоянные обстрелы Харькова и возможный захват областного центра сильно пошатнут позиции Украины и США.

– Зеленский раскритиковал партнеров за недостаточно быструю поставку оружия. Он подчеркнул, что именно это промедление каждую минуту может унести жизнь наших граждан.

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