Как Байдена уговорили дать разрешение Украине на удары оружием США по РФ: Politico узнало детали

Спустя почти два с половиной года полномасштабной войны в Украине Соединенные Штаты решили немного смягчить запрет на использование американского оружия по целям на территории РФ. В Белом доме заявили, что украинские войска смогут наносить удары по агрессору в приграничных районах возле Харьковской области.

Однако для того, чтобы президент Джо Байден дал "зеленый свет", потребовалось множество переговоров. Об этом сообщает издание Politico.

На протяжении более двух лет Вашингтон говорил Украине, что использование оружия, поставляемого США, для поражения целей внутри России недопустимо и может привести к эскалации. Но в конечном итоге Украине удалось добиться успеха в этом вопросе благодаря коалиции законодателей и высокопоставленных чиновников в Вашингтоне и Киеве.

Немаловажную роль в решении США сыграла сложная ситуация в Харьковской области, где российская оккупационная армия развивает успех. Также в Белом доме осознавали, что постоянные обстрелы Харькова и возможный захват областного центра сильно пошатнет позиции Украины и США, а также стимулирует россиян захватывать новые города.

Еще до наступления на Харьковщине представители Пентагона и штаб-квартиры Европейского командования США в Рамштайне (Германия) все больше беспокоились о положении Украины на поле боя. Минобороны США не могло отправлять столь необходимое оружие в Киев с декабря, когда у ведомства закончились средства для пополнения собственных запасов, а Конгресс на несколько месяцев застопорился с принятием нового дополнения. В результате у ВСУ на передовой быстро заканчивались боеприпасы и средства ПВО.

Министр обороны США Ллойд Остин и его команда были обеспокоены тем, что РФ может захватить Харьков. После этого глава Пентагона начал обсуждать со своей командой возможность дать разрешение украинцам атаковать российские объекты через границу для защиты от атак РФ в Харьковской области.

Уже после начала наступления на Харьковщине советник по национальной безопасности вице-президента США Джейк Салливан, Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и его помощниками посредством защищенной видеоконференции. Киев официально потребовал от Белого дома снять ограничения на оружие, чтобы можно было использовать его для нанесения ударов по российским позициям через границу.

В ходе разговора Салливан, Остин и Браун согласились, что запрос Украины имеет смысл, и решили дать Байдену официальную рекомендацию о том, чтобы США сняли ограничение для этого конкретного случая.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон не возражает против использования американских вооружений для ударов по России. Изменения в установленных ранее ограничениях утвердил президент США Джо Байден, толчком для этого стало российское наступление на севере Харьковской области.