Зеленский: войска РФ за неделю нанесли почти 1000 ударов по Украине

В течение уходящей недели Россия атаковала Украину почти тысячу раз. Для ударов враг применял ракеты разных типов, КАБы, ударные дроны: есть многочисленные разрушения, погибшие и раненые.

Однако у мира есть рычаги для того, чтобы заставить российский террор проиграть. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав видео с последствиями этих обстрелов в разных регионах Украины.

"Полное пренебрежение к человеческой жизни и постоянный террор – это то, что Россия пытается распространить. Только за одну эту неделю российские войска нанесли почти 1000 ударов – ракетами разных типов, КАБами, ударными дронами", – отметил глава государства.

На опубликованном президентом видео зафиксированы ужасающие последствия прилетов, пожары, разрушенные дома и объекты критической и гражданской инфраструктуры. За каждым кадром, вошедшим в ролик – горе, страдания, боль и разрушенные или уничтоженные жизни.

И мировое сообщество может сделать так, чтобы остановить это.

"Защитить жизнь в Украине достаточным количеством систем ПВО, предоставить нашим воинам необходимое оружие с необходимой дальнобойностью, давить на государство-террориста так, чтобы Россия не успевала адаптироваться – это путь к приближению мира. Российский террор должен проиграть. Мир способен это обеспечить", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее в сети показали, как сейчас выглядит Волчанск Харьковской области. За последние примерно три недели наступления войск РФ на Харьковском направлении этот город претерпел ужасающие разрушения.

Также сообщалось, что в Кизомысе в Харьковской области вражеские беспилотники гоняются за гражданскими.