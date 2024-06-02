Сбрасывают с дронов взрывчатку: в Кизомысе вражеские беспилотники гоняются за гражданскими, – Толоконников

В Кизомысе в Белозерской громаде Херсонщины дроны российских военных преследуют гражданских и сбрасывают взрывчатку. Люди пытаются спрятаться у соседей или в подвалах.

Об этом рассказал спикер Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников в эфире телемарафона 2 июня. По его словам, в селе Кизомыс и соседних населенных пунктах активизировалась работа вражеских дронов.

В целом интенсивность вражеских обстрелов Херсонщины увеличилась.

"В Кизомысе и рядом в населенных пунктах активизировалась работа вражеских беспилотников, которые гоняются за гражданскими, сбрасывают взрывчатку", – сказал Толоконников.

По словам спикера, дроны врага буквально преследуют мирных жителей.

"Они прилетают, люди слышат, как они жужжат, начинают убегать. Они за ними летают. Люди прячутся либо у соседей, либо в подвалах, пока они полетят дальше", – рассказал Александр Толоконников.

Отметим, в Херсонской ОВА уже не раз сообщали, что российские дроны атакуют простых жителей правобережья Днепра. В частности, в начае мая оккупанты сбросили с БПЛА взрывчатку на учебное заведение в Бериславе.

А в прошлом месяце враг атаковал FPV-дронами Казацкое и Отрадокаменку, ранения получили три человека.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 27 мая войска РФ атаковали Антоновку под Херсоном. Вследствие обстрела пострадали два человека.

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