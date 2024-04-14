Оккупанты атаковали FPV-дронами Херсонщину: ранены трое гражданских

Оккупационные российские войска вечером в воскресенье, 14 апреля, атаковали Херсонщину FPV-дронами. Под вражеским ударом оказались населенные пункты Казацкое и Одрадокаменка.

На официальном Telegram-канале Херсонской областной военной администрации отметили, что в Одрадокаменке (Тягинская громада) ранения получили два человека. В ОВА подчеркнули, что армия государства-агрессора ежедневно атакует мирных жителей Херсонщины из беспилотников.

Как сказано в сообщении, местный житель 1980 рождения получил легкое ранение спины, а у женщины 1950 рождения – контузия.

"Обоим пострадавшим медики оказали помощь на месте. От госпитализации они отказались", – сообщили в ОВА.

Позже в эфире телемарафона руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толокоников проинформировал, что россияне атаковали FPV-дроном и поселок Козацкое. Там в результате обстрела россиян пострадал один человек.

Он находился в доме, куда залетел дрон оккупантов. У него сломаны обе ноги, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Мужчину эвакуируют в Кривой Рог.

Напомним, что президент Владимир Зеленский сообщил, что только за эту неделю страна-агрессор выпустила по Украине почти 130 "Шахедов". Также по территории нашего государства было запущено более 80 ракет и около 700 КАБов.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты нанесли удары двумя авиабомбами по жилому району населенного пункта Слатино на Харьковщине, что повлекло разрушение и ранило женщину. А в Никополе Днепропетровской области захватчики с помощью дрона атаковали гражданский автомобиль: пострадали трое мужчин.