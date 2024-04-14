Войска РФ ударили КАБами по Харьковщине и атаковали дроном Никополь: есть раненые. Фото

Российские оккупанты днем 14 апреля продолжили атаковать гражданских жителей Украины. На Харьковщине они нанесли удары двумя авиабомбами по жилому району населенного пункта Слатино, причинив разрушения и ранив женщину.

А в Никополе Днепропетровской области захватчики с помощью дрона атаковали гражданский автомобиль: пострадали трое мужчин. Подробности рассказали главы Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко и Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По данным Задоренко, по Слатино захватчики ударили двумя авиационными бомбами.

"Оккупанты ударили двумя КАБами в районе Слатино. Есть повреждения частных домов и гражданской инфраструктуры", – написал он в 15:57.

Впоследствии начальник Дергачевской МВА сообщил о том, что в результате атаки пострадала 52-летняя женщина: она на момент прилета работала в собственном огороде.

"В результате обстрела осколочные ранения в спину получила местная жительница 1972 года рождения. Она госпитализирована в больницу. Повреждены по меньшей мере 3 частных и 2 многоквартирных дома", – отметил Задоренко.

Состояние пострадавшей медики оценили как стабильное.

Впоследствии данные о последствиях атаки уточнили: в комментарии "Суспільному" спикер Дергачевского горсовета Александр Кулик сообщил о повреждении восьми частных и многоквартирных домов, а также трех автомобилях местных жителей.

Тем временем в Никополе на Днепропетровщине российские оккупанты ранили троих мужчин. Захватчики атаковали город дроном.

"Россияне ударили по Никополю дроном. Пострадали три человека – 47, 57 и 64 лет. У всех множественные осколочные ранения. У одного еще и открытый перелом ноги. Их госпитализировали – состояние средней тяжести. Вследствие атаки произошло возгорание. Повреждены 2 автомобиля. Другие детали выясняем", – отметил глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, ранее в этот же день стало известно, что войска РФ сбросили авиабомбу на 5-этажку Донецкой области. Под завалами здания спасатели обнаружили тело погибшей женщины. А двое мужчин госпитализированы с ранениями.

Также сообщалось, что в Сумской области враг атаковал дроном гражданский грузовик. Водитель автомобиля погиб.

А в Херсонской области российские войска во время обстрелов повредили припортовую инфраструктуру.