Войска РФ сбросили авиабомбу на 5-этажку в Донецкой области: есть жертва и раненые. Фото

Российские оккупанты днем 14 апреля атаковали Очеретино Донецкой области авиационной бомбой. Зафиксирован прилет в пятиэтажный жилой дом.

Известно об одной жертве и двоих раненых мирных жителях. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"1 человек погиб и 2 ранены в результате обстрела Очеретиного. Сегодня днем россияне сбросили на поселок авиабомбу — попали в 5-этажку. Из-под завалов дома извлекли тело 67-летней женщины", – говорится в сообщении.

В доме, в который попали оккупанты, вспыхнул пожар.

От вражеского удара разрушений испытали и близлежащие многоэтажки: там выбиты стекла, окна, двери, повреждены балконы.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – рассказали в Донецкой областной прокуратуре.

Оба раненых, добавил чиновник, госпитализированы, медики оказывают им всю необходимую помощь. Мужчины 21 и 68 лет получили ранения разной степени тяжести.

"В очередной раз призываю: не рискуйте своей жизнью! Эвакуируйтесь!" – обратился к жителям Донбасса и особенно прифронтовых населенных пунктов региона Филашкин.

Напомним, в ночь на 14 апреля Россия вновь устроила дроновую атаку на Украину. В этот раз силы ПВО сбили все 10 "Шахедов", запущенных врагом.

Также сообщалось, что накануне россияне обстреляли Казацкое и Велетенское в Херсонской области, там есть разрушения и ранены среди местных жителей, также повреждена припортовая инфраструктура в регионе.

Кроме того, под вражеским ударом оказалась центральная часть Донетчины: три человека погибли, есть раненые.

В Харьковской области после атаки россиян было полностью разрушено здание: из-под завалов извлечены два тела.

А днем 13 апреля в Харьковской области вражеский дрон сбросил боеприпас на бригаду экстренной помощи, а в Черниговской области захватчики обстреляли гражданский автомобиль, убив водителя.