В Сумской области враг атаковал дроном гражданский грузовик: водитель погиб. Фото

Утром 14 апреля российская оккупационная армия атаковала дроном гражданский грузовик. Вследствие военного преступления водитель погиб на месте.

Враг ударил по автомобилю на территории Краснопольской громады. Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной прокуратуры.

По данным следствия, около 8:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты на территории Краснопольской громады Сумского района сбросили с дрона взрывчатку на гражданский грузовик. От полученных травм водитель транспортного средства погиб.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Также россияне терроризировали мирных жителей в других громадах. В Сумской областной военной администрации сообщили, что враг атаковал приграничные населенные пункты из артиллерии, минометов и РСЗО.

Ночью и утром оккупанты осуществили 6 обстрелов приграничных населенных пунктов Сумской области, в результате чего было зафиксировано 33 взрыва. Обстрелам подверглись Николаевская, Миропольская, Краснопольская и Свеская громады.

Напомним, российские оккупанты вечером 13 апреля ударили по селу Веселое Липецкой громады Харьковской области. Полностью уничтожен частный дом.

Ранее сообщалось, что накануне россияне обстреляли Казацкое и Велетенское в Херсонской области, там есть разрушения и раненые среди местных жителей. Кроме того, под вражеским ударом оказалась центральная часть Донетчины: три человека погибли.