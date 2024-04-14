За неделю РФ выпустила за нами почти 130 'Шахедов', 80 ракет и 700 КАБов: Зеленский призвал мир защищать Украину, как Израиль

Только за эту неделю страна-агрессор выпустила по Украине почти 130 "Шахедов". Также по территории нашего государства было запущено более 80 ракет и около 700 УАБов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем традиционном обращении. Он призвал мир защищать Украину, как Израиль.

"Современная авиация доказывает свою эффективность, современные системы ПВО способны давать защиту жизни. На Ближнем Востоке это было продемонстрировано, когда авиация и ПВО сбивали иранские ракеты и "Шахеды", направленные против Израиля. Весь мир видит, что такое настоящая защита. Видит , что это возможно", – отметил глава государства.

Он также отметил, что сегодня очень хороший результат в международной работе. Как рассказал президент, достигнута договоренность с канцлером Олафом Шольцом, что Германия предоставит Украине дополнительный Patriot.

"Также работаем с Германией над дополнительной системой IRIS-T. Это тоже сильная ПВО. Лидерство Германии действительно чувствуется, и благодаря такому лидерству мы сможем сохранить тысячи жизней и сможем дать Украине больше защиты от российского террора", – заявил Зеленский.

Кроме того, президент рассказал, что обсудил с канцлером Германии о совместных международных мероприятиях.

"Мы готовимся к конференции по восстановлению Украины, которая уже скоро состоится в Германии. А также вместе сделаем все, чтобы Глобальный саммит мира – первый, инаугурационный саммит в июне – чтобы он был действительно успешен. Для этого тоже нужно лидерство партнеров, и я благодарен каждому, кто помогает. Олаф, господин канцлер, еще раз благодарю тебя за ПВО!" – добавил президент.

В своем обращении Зеленский также подчеркнул, что работа со всеми партнерами, которые также могут помочь, продолжается. Только за эту неделю президент Украины провел беседы и встречи с президентами Литвы, Чехии, Румынии, Польши, Венгрии, Швейцарии, Латвии.

"С Латвией заключили новое двустороннее безопасное соглашение. Говорил с премьер-министрами Нидерландов, Греции, Португалии, Ирландии. Сегодня – канцлер Германии. Мы сделаем все для результатов и в следующие недели. В каждом разговоре, на каждой встрече ПВО и фронт – это главные темы. Делаем все, чтобы было больше возможностей у наших сил обороны и у оборонно-промышленного комплекса", – рассказал президент.

Он также добавил, что каждую неделю дает также новые контракты по совместным производствам оружия.

"Мы работаем и над тем, чтобы больше финансировать наши производства именно здесь, в Украине. Мы договариваемся с партнерами, в частности, о совместных шагах, чтобы финансировать эту работу ради нашей общей силы". – всей Европы, всех, кому грозит российский террор" – подчеркнул Зеленский и отметил всех людей, работающих ради украинской силы.

Он добавил, что гордится каждым предприятием, производящим оружие для Украины. Президент рассказал, что несмотря на все сложности, пять сотен компаний работают сейчас в украинской "оборонке" и большинство из них - частные инициативы.

Кроме того, президент подчеркнул, что всегда находится в связи с военными и министром обороны. Исключением не стал и этот день. По словам президента, ситуация на фронте, особенно по некоторым направлениям, сложная. Он традиционно поблагодарил каждого солдата и командира.

"Работаем с партнерами, в частности, в Соединенных Штатах, чтобы укрепить наши действия. Слава всем, кто не позволяет российским террористам добиваться их целей. Слава всем, кто действительно защищает жизнь", – резюмировал свое обращение президент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, призвав Конгресс США принять наконец-то необходимые для усиления союзников решения, заявил, что мир должен остановить Иран и Россию, которые делают все для расширения войны.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина продолжает сталкиваться с нехваткой участивших в этом году систем противовоздушной обороны на фоне российских ракетно-дроновых атак. Комбинированные вражеские удары заставили страну принимать трудные решения между обеспечением ПВО больших населенных пунктов в тылу и активными боевыми зонами на линии фронта.

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