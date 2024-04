Нехватка систем ПВО заставила Украину принимать трудные решения: в ISW указали на главную проблему

Украина продолжает сталкивается с нехваткой систем противовоздушной обороны на фоне участившихся в этом году российских ракетно-дроновых атак. Комбинированные вражеские удары вынудили страну принимать трудные решения между обеспечением ППО крупных населенных пунктов в тылу и активных боевых зон на линии фронта.

Об этом уже не впервые пишет Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). В этот раз аналитики процитировали слова украинского министра иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Накануне он заявил, что Украине необходимо больше батарей систем ПВО Patriot для защиты как населенных пунктов, так и прифронтовых территорий. Газета Washington Post сообщила 10 апреля, что глава МЗС в настоящее время сосредоточен на том, чтобы как можно быстрее получить семь батарей Patriot из других стран для защиты крупнейших городов.

Он сообщил, что Киев разместит хотя бы одну из этих батарей ближе к линии фронта. Также недавно Кулеба подчеркнул, что страна особенно нуждается в системах Patriot для защиты от российских баллистических ракет, таких как "Кинжалы", поскольку украинские системы ПВО советской эпохи "не способны их перехватить".

В ISW отметили, что участившиеся комбинированные атаки РФ по Украине, хоть и с меньшим количеством средств нападения, чем это было в ходе ударной кампании агрессора осенью и зимой 2022-2023 годов, сегодня вынуждают украинскую ПВО принимать трудные решения: защищать большие населенные пункты в тылу или на линии фронта.

"Россия, судя по всему, использует деградировавший зонтик противовоздушной обороны Украины в попытке разрушить энергетическую сеть и ограничить оборонно-промышленный потенциал страны, в то время как российские сухопутные войска пользуются своей способностью наносить авиаудары по передовым украинским позициям на фронте для достижения медленных, но устойчивых успехов", – заявили аналитики.

В Институте изучения войны продолжают считать, что разреженное и непоследовательное прикрытие украинской противовоздушной обороны вдоль линии фронта, вероятно, способствовало интенсификации Россией ударов управляемыми и неуправляемыми планирующими бомбами. Оккупанты использовали их для тактического эффекта при захвате Авдеевки в середине февраля 2024-го и, по всей видимости, будут использовать их снова во время текущих наступательных операций в районе Часового Яра.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение ночи и утра 11 апреля украинская противовоздушная оборона отразила массированную российскую атаку, уничтожив 18 ракет и 39 "Шахедов". Враг в общем применил 82 средства нападения, произошли попадания по объектам энергетической инфраструктуры – с полным разрушением некоторых из них, но, к счастью, без жертв и пострадавших.

