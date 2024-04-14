'Мир должен ответить Ирану и РФ': Зеленский отреагировал на атаку на Израиль и напомнил о ситуации в Украине

Украина решительно осуждает атаку Ирана против Израиля, во время которой на израильские города и села Тегеран направил сотни ракет разных типов и дронов-камикадзе. Наше государство слишком хорошо знает, что пережили израильтяне, ведь по украинцам российские захватчики практически ежедневно запускают те же "Шахеды" и разнообразные ракеты, используя точно такую же тактику, что и Иран в ночь на 14 апреля.

Мир должен остановить Иран и Россию, которые делают все для расширения войны: террор должен быть наказан, времени на дискуссии и колебания уже не осталось. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, призвав Конгресс США принять наконец-то необходимые для усиления союзников решения.

В своем аккаунте в сети Х глава государства подчеркнул: Украина осуждает атаку Ирана против Израиля с использованием дронов "Шахед" и ракет.

"Мы в Украине очень хорошо знаем весь ужас аналогичных атак со стороны России, применяющей те же дроны "Шахед" и российские ракеты, такую же тактику массированных воздушных ударов. Нужно приложить все усилия, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке. Действия Ирана грозят всему региону и миру так же, как действия России представляют риск расширения войны. И очевидное сообщество двух режимов в распространении террора должно получить решительный и объединенный ответ мира", – подчеркнул Зеленский.

Он убежден, что мировое сообщество не может бездейственно наблюдать, как Иран на Ближнем Востоке, а Россия – в сердце Европы, терроризируют независимые государства, Израиль и Украину. У террора нет ни национальности, ни географических привязок – он всюду остается террором.

Звук беспилотников "Шахед", инструмента террора, одинаков в небе над Ближним Востоком и Европой. Этот звук должен стать тревожным звонком для свободного мира, демонстрируя, что только наше единство и решительность могут спасти жизнь и предотвратить распространение террора по всему миру. может ожидать, пока продолжаются дискуссии. Слова не останавливают дроны и не сбивают ракеты. Штатов принял необходимые решения для укрепления союзников Америки в это критическое время", – заявил глава государства.

Напомним, поздно вечером 13 апреля стало известно, что Иран открыто напал на Израиль, запустив "Шахеды" и ракеты. В ходе атаки, которую называют "беспрецедентной" как по количеству задействованных средств поражения, так и потому, что Иран впервые за последние 40 лет атаковал Израиль не через своих прокси, а напрямую, пострадали гражданские. По данным Израильской национальной службы экстренной медицинской помощи, 31 человеку оказана медицинская помощь. Все пострадавшие либо получили травмы, когда бежали в хранилища, или же они нуждались в помощи из-за острой реакции на стресс.

Также известно о двух раненых детях и о трех тяжелых пострадавших в результате пожара в медучреждении Шарона.

В общей сложности зафиксировано около 300 средств воздушного поражения, ПВО обезвредило 99% из них. При этом большинство целей в воздушное пространство Израиля не входило: их сбили союзники за пределами государства.

После атаки в Конгрессе США призвали к удару по Ирану, а Совбез ООН проведет экстренное заседание. Тем временем сам Израиль готовит ответ на атаку.