Оккупанты сбросили взрывчатку с дронов на учебное заведение в Бериславе: возник пожар

В субботу, 4 мая, российские оккупанты снова обстреляли учебное заведение в Бериславе на Херсонщине. В помещении возник пожар.

Об этом сообщили в Херсонской ОВО. Отмечается, что взрывчатка была сброшена дронами.

"Российские войска продолжают уничтожать образовательные учреждения в Херсонской области. Вечером оккупанты сбросили взрывчатку с дронов на ранее разрушенное обстрелами учебное заведение в Бериславе. На месте "прилета" возник пожар", - отметили в ОВА.

Ранее, днем 4 мая, в Харьковской области и в облцентре прогремели взрывы. Предварительно, российские оккупанты нанесли удары коррегированными авиационными бомбами.

Позже оккупанты снова атаковали Харьков. В результате этого обстрела попало в Индустриальный район города по гражданскому предприятию. Пострадали шесть человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 4 мая, российские захватчики атаковали Харьков ударными дронами типа Shahed. В городе зафиксировано два попадания.

Терехов сообщил, что в Харькове пострадали производственное предприятие и станция технического обслуживания. Задело также дома мирных жителей, четыре человека получили ранения.

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