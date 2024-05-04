В Харькове и области прогремели взрывы: Терехов подтвердил вражеский удар

На Харьковщине и в облцентре днем в субботу, 4 мая, прогремели взрывы. Предварительно, российские оккупанты нанесли удары корректируемыми авиационными бомбами.

Харьковский городской голова Игорь Терехов на своем Telegram-канале написал о возможном прилете по Харькову. Чиновник призвал местных жителей во время тревоги находиться в безопасных местах.

"Будьте осторожны и находитесь в укрытиях – возможны еще пуски КАБов на город", – писал мэр в 14:33.

Воздушные силы ВС Украины также сообщили о пусках КАБ вражеской тактической авиацией на Харьковщине. Тревога в регионе началась в 14:17, после чего громкие взрывы слышали в селах на севере области и в самом облцентре.

Параллельно с этим (в районе 14:30) вражеские Telegram-каналы сообщили о задымлении в городе Белгороде (РФ) после "громких звуков". Отметим: именно над российской Белгородской областью пролетают самолеты противника, когда обстреливают украинскую Харьковщину.

Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на 4 мая Харьков находился под обстрелом российских ракет и дронов-камикадзе. Пострадали производственное предприятие и станция ​​технического обслуживания. Зацепило также дома мирных жителей, четыре человека получили ранения.

– В городе произошло несколько пожаров. Среди потерпевших есть малолетний ребенок и трое женщин.

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