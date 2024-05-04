В ГСЧС показали пожары в Харькове после ночной атаки оккупантов. Фото

В ночь на 4 мая российская террористическая армия массированно атаковала Харькова ракетами и дронами-камикадзе. Вследствие обстрела в областном центре возникло несколько пожаров.

Самое большое возгорание возникло в складских помещениях на площади около 3 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Спасатели продолжают ликвидацию последствий массированной атаки ударных беспилотников РФ по Харькову. После обстрела по разным адресам в областном центре произошло сразу три пожара.

По информации ГСЧС, на одной из локаций загорелись складские помещения. Площадь огня составила около 3 тысяч квадратных метров. В настоящее время идет ликвидация последствий вражеских ударов.

Также в ведомстве сообщили, что вследствие российских обстрелов в Харькове пострадали 4 человека, из них один ребенок.

Напомним, в ночь на 4 мая российские захватчики атаковали Харьков ударными дронами типа Shahed. В городе зафиксировано два попадания, есть по меньшей мере четверо пострадавших.

Ранее сообщалось, что пять из 13 запущенных оккупантами дронов-камикадзе в ночь на 4 мая защитники сбили над Павлоградским районом Днепропетровской области. Впрочем, избежать разрушений, несмотря на уничтожение всех вражеских "Шахедов", не удалось: поврежден объект критической инфраструктуры и частные жилые дома.

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