Ночные взрывы в Харькове: Терехов рассказал о последствиях вражеских попаданий

В Харькове после российского обстрела в ночь на 4 мая пострадали производственное предприятие и станция ​​технического обслуживания. Зацепило также дома мирных жителей, четыре человека получили ранения.

Об этом сообщил журналистам мэр города Игорь Терехов. Напомним: Харьков ночью был под атакой вражеских ракет и дронов-камикадзе, произошло несколько пожаров.

На месте попадания в производственное предприятие сотрудники ГСЧС тушили пламя всю ночь, заявил Терехов.

Второе попадание было в СТО. Возле нее расположены жилые дома, частный сектор. Четыре человека получили ранения. Повреждены 10 домов.

"Также было зафиксировано попадание в железнодорожные вагоны, которые, к счастью, были пустыми", – рассказал мэр.

Харьковская областная прокуратура проинформировала о начатом досудебном расследовании по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что среди раненых есть малолетний ребенок и женщина, они госпитализированы. Еще двум женщинам оказали помощь на месте инцидента.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявляли, что самое большое возгорание в Харькове в ночь на 4 мая возникло в складских помещениях на площади около 3000 квадратных метров.

Как писал OBOZ.UA, советник городского головы Харькова по связям с общественностью и прессой Вячеслав Хитрин опубликовал видео первых минут после падения обломков в облцентре и спровоцированных этим пожаров.

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