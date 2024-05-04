Появилось видео первых минут после ночного попадания в Харькове

В ночь на 4 мая российские войска атаковали Украину 13-ю дронами-камикадзе. Все "Шахеды" были сбиты, большинство – над Харьковщиной, впрочем в облцентре обломки дронов натворили беды.

Первые минуты после падения обломков и спровоцированных этим пожаров попали на видео. Кадры обнародовал в своем профиле в Instagram советник городского головы Харькова по связям с общественностью и прессой Вячеслав Хитрин.

На опубликованном им видео видно, как спасатели пытаются обуздать огонь после падения обломков.

Их, к слову, по Харькову разбрасывало на значительное расстояние: по словам Хитрина, один из обломков "Шахеда" он нашел, когда уже возвращался домой – в почти километре от места, где упала основная часть дрона.

Удар "Шахедами" по Харькову захватчики попытались нанести в 01:17 4 мая. Все дроны были сбиты. Однако в результате падения обломков горели двухэтажное офисное и складское здание, а также здание шиномонтажа.

Пострадали 4 человека, двое из них, в том числе 10-летний ребенок, госпитализированы.

Напомним, в ночь на 4 мая захватчики запустили по Украине 13 "шахедов" и 4 ракеты С-300. Силы ПВО уничтожили 13 дронов над Харьковской и Днепропетровской областями.

В Днепропетровской области уничтожили пять дронов. Там сбитый дрон попал в объект критической инфраструктуры, повреждены также три частных дома в Павлограде, пострадали два человека.