Армия России снова ударила по гражданской инфраструктуре в Харькове: есть пострадавшие

Российские оккупационные войска днем 4 мая раз атаковали Харьков. В результате атаки есть попадание в Индустриальный район города по гражданскому предприятию.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. В результате атаки трое гражданских получили ранения.

"По предварительным данным, трое гражданских получили ранения в результате попадания кафиров в Индустриальном районе Харькова.

Враг ударил ракетой по территории гражданского предприятия", – говорится в сообщении.

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что на предприятии в результате прилета разгорелся сильный пожар.

По состоянию на 16:54 количество пострадавших выросло до четырех человек.

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