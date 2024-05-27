Оккупанты утром ударили по Херсонщине: есть раненые

Утром 27 мая российские террористы атаковали правый берег Херсонской области. Под вражеским огнем оказался населенный пункт Антоновка.

Вследствие обстрела ранения получили двое мирных жителей. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Под вражеский удар попал 33-летний мужчина. В результате обстрела он получил обломочное ранение ноги. Потерпевший самостоятельно обратился в больницу. Медики проводят обследование и оказывают ему необходимую помощь.

Также в областной администрации добавили, что травмы из-за утреннего российского обстрела получила 69-летняя женщина, которая самостоятельно обратилась в медицинское учреждение.

У женщины диагностировали взрывную травму и обломочное ранение голени. Ей также оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, российские войска 26 мая обстреляли мирные населенные пункты в Донецкой области, убив трех человек. Под вражеским огнем оказались города Часов Яр, Сиверск и Красногоровка.

Как сообщал OBOZ.UA, российские террористы нанесли удар из авиации по селу Богуславка Изюмского района на Харьковщине. В результате атаки погиб один человек, еще 5 получили ранения, в том числе мальчики 9-ти и 12-ти лет.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты разрушили очередной аэропорт в Украине. Под вражеский огонь попал инфраструктурный объект в Запорожье.