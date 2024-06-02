Враг стирает город с лица земли: в сети показали, как сейчас выглядит Волчанск на Харьковщине. Видео

Силы обороны Украины показали новое видео города Волчанск Харьковской области, за который по состоянию на 2 июня продолжались тяжелые бои. Российские обстрелы стерли населенный пункт с лица земли.

Запись, сделанная дроном наших защитников, позволяет увидеть, что осталось от Волчанска. Ролик обнародовала в Facebook в воскресенье, 2 июня, объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють", созданная в рамках кампании "Гвардия наступления".

"Волчанск. Кадры уничтоженного россиянами города", – написала пресс-служба в посте.

На видео видно, что город был окутан дымом после прилетов. Разрушения есть как на окраинах, в частном секторе, так и в центре.

По сути все здания, которые попали на видео, либо уничтожены, либо повреждены вражеским огнем. Найти целые дома в Волчанске крайне трудно.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что на Харьковском направлении только в начале суток (по состоянию на 13:00 2 июня) захватчики применили 16 управляемых авиабомб.

Как писал OBOZ.UA, российская террористическая армия может начать наступательные операции на еще одном участке Харьковской области. Существует угроза активизации противника на Золочевском направлении, северо-западнее областного центра, предположил ранее Институт изучения войны.

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