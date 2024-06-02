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Враг стирает город с лица земли: в сети показали, как сейчас выглядит Волчанск на Харьковщине. Видео

Дарья Дурова
War
2 минуты
1,8 т.
Разрушенный Волчанск

Силы обороны Украины показали новое видео города Волчанск Харьковской области, за который по состоянию на 2 июня продолжались тяжелые бои. Российские обстрелы стерли населенный пункт с лица земли.

Запись, сделанная дроном наших защитников, позволяет увидеть, что осталось от Волчанска. Ролик обнародовала в Facebook в воскресенье, 2 июня, объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють", созданная в рамках кампании "Гвардия наступления".

"Волчанск. Кадры уничтоженного россиянами города", – написала пресс-служба в посте.

На видео видно, что город был окутан дымом после прилетов. Разрушения есть как на окраинах, в частном секторе, так и в центре.

По сути все здания, которые попали на видео, либо уничтожены, либо повреждены вражеским огнем. Найти целые дома в Волчанске крайне трудно.

Карта линии фронта в районе Волчанска
Российское наступление уничтожило Волчанск
Дым в Волчанске
Оккупанты стирают город с лица земли

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что на Харьковском направлении только в начале суток (по состоянию на 13:00 2 июня) захватчики применили 16 управляемых авиабомб.

Бои на Харьковском направлении. Карта

Как писал OBOZ.UA, российская террористическая армия может начать наступательные операции на еще одном участке Харьковской области. Существует угроза активизации противника на Золочевском направлении, северо-западнее областного центра, предположил ранее Институт изучения войны.

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